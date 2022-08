Cuántos días contagias con ómicron y qué día puedes salir del confinamiento

Las cuarentenas por covid podrían ser más breves con ómicron. Es la principal conclusión del estudio de las doctoras Lisa Cosimi, Christina Kelly, Samantha Esposito, Deborah Hung o Jacquelyn Turcinovic, además de sus colegas Scott Seitz y John H. Connor, publicado en la revista ‘Journal of the American Medical Association’, publicación de referencia de los colegiados en medicina dentro de Estados Unidos. El estudio revela que la mitad de positivos en un test de antígenos realizado cinco días después del contagio ya no transmiten la enfermedad. Actualmente, los centros de control de enfermedades de Estados Unidos para gente no inmunodeprimida permite abandonar el confinamiento tras la detección de la infección a los cinco días.

Esta conclusión se basa en dos análisis consecutivos. La cuarta parte de los testados por antígeno en el sexto día de infección ya no podían contagiar, debido a un cultivo vírico negativo, mientras que del 75% de los positivos por antígeno, la mitad también mostraban un cultivo vírico nulo, por lo que igualmente no suponían un riesgo de contagio para nadie.

El estudio saca sus conclusiones de un trabajo realizado entre el 5 de enero y el 11 de febrero de este año, aprobado por el Mass General Brigham (una red de médicos y hospitales sin fines de lucro con sede en Boston) que incluía a 23 mujeres y 17 hombres con una edad media de 34 años, y vacunados con pauta completa. De este grupo, 36 personas habían recibido también una dosis de refuerzo. El 96% de ellos estaba infectado con la primera variante identificada de ómicron. A consecuencia de los datos arrojados por el estudio, se concluyó que el aislamiento tras cinco días no era necesario.

Recomendaciones tras dar negativo en covid

Se sigue recomendando el uso de mascarilla en áreas cerradas y la recomendación de evitar entornos con mucha gente como prevención en los días inmediatamente posteriores al primer negativo, hasta completarse los 10 días desde el momento de la detección de la infección.

Referencia bibliográfica

Cosimi, L. A., Kelly, C., Esposito, S., Seitz, S., Turcinovic, J., Connor, J. H., & Hung, D. (2022). Duration of Symptoms and Association With Positive Home Rapid Antigen Test Results After Infection With SARS-CoV-2. JAMA Network Open, 5(8), e2225331-e2225331.