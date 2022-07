Nueva ola covid: ¿por qué tarda más tiempo en dar positivo el test de antígenos?

Paula Campillo, 24 años. Empezó a tener síntomas covid el 29 de junio. "No me encontraba bien, en general. Estaba rara, como cuando vas a coger una gripe. Empecé con dolor de garganta y me hice un antígenos para salir de dudas. Resultado negativo. Al día siguiente ya tenía fiebre, pero seguía sin salir la doble raya en el test. El 2 de julio, después de hacerme cuatro pruebas y cuando me empezaba a encontrar mejor, di positivo", cuenta la joven, que ya había pasado coronavirus con anterioridad.

José Moros, 72 años. "El 3 de julio comencé a sentir un fuerte dolor de estómago y tuve unas décimas de fiebre. Me hice un test en mi domicilio y salió negativo. Este lunes los síntomas fueron mayores, pero el antígenos no confirmaba que tuviera covid. El martes, mi mujer, debido a un malestar general, se hizo una prueba y ella sí dio positivo. Mismo resultado que he dado yo este miércoles cuando ya empezaba a encontrarme mejor".

Son solo algunos de los "cada vez más" testimonios de quienes, a pesar de mostrar síntomas evidentes de contagio por covid, no dan positivo en antígenos. ¿Cuál es la razón? "Las pruebas lo que realmente llevan es un anticuerpo contra el antígeno N y lo que hacen es una reacción al verter una gota del preparado que viene en el envase mezclado con la muestra que previamente hemos obtenido de nuestra saliva o mucosa nasal", explica el epidemiólogo Nacho de Blas.

"Si el SARS-CoV-2 está presente, el virus de la prueba reacciona y crea una respuesta colorimétrica. El problema es que las variantes actuales han mutado mucho ese antígeno N y los anticuerpos que incorporan las pruebas no lo detectan como antes", asegura el experto.

"Ahora hasta que el cuadro clínico está avanzado y la sintomatología es más importante no se ve el positivo y hay más falsos negativos. Hasta que la carga viral no es intensa y más alta de lo que era en otras olas, la prueba no detecta el contagio", explica el epidemiólogo de la Universidad de Zaragoza.

"Al final, aparezcan antes o después, son cuadros víricos que hay que tratar como catarros para evitar posibles complicaciones en un momento en el que otra vez están aumentando considerablemente los casos", argumenta Luis Miguel García, médico de Atención Primaria, quien insiste en que "independientemente de cuándo un test confirme un contagio, debemos asumir que hay que convivir con este virus".