Estas son las nuevas variantes de covid que van a ocasionar los próximos contagios: síntomas y gravedad

La nueva ola de contagios de covid-19 tiene dos siglas como protagonistas: BA.4 y BA.5. Son las subvariantes de ómicron que se están extendiendo en todo el mundo y que han resultado ser aún más contagiosas que sus predecesoras, aunque no implican un aumento en la gravedad de la infección. Es una conclusión del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC), organismo que prevé que se conviertan en las subvariantes dominantes en la Unión Europea durante las próximas semanas.

Las pruebas son claras. Se han realizado cribados aleatorios mediante PCR específica para el linaje BA.2, y tras la semana del 6 al 12 de junio se han hallado en España porcentajes que van desde el 33,2% al 73,8% de los nuevos contagios, mientras que para los linajes BA.4 y BA.5 se han hallado cifras entre el 5,4% y el 64,9% en la misma semana. Las variantes BA.4 y BA.5 aparecieron por primera vez en Sudáfrica, y Portugal fue el primer país de nuestro entorno que registró un aumento significativo de BA.5, el linaje preponderante durante el mes de mayo en el país luso. Además, hay un claro aumento de contagios en todos los países de la Unión Europea.

Según un estudio de Harvard Medical School, publicado en el New England Journal of Medicine, las nuevas subvariantes de ómicron “escapan” de la inmunidad adquirida por infección previa o vacuna y son, por tanto, más contagiosas, aunque no causan una enfermedad más grave. Otro estudio, en este caso de la Universidad de Pekín y publicado en Nature, aclara que quienes se infectaron con la primera versión de ómicron a finales de 2021 e inicios del presente año no están protegidos contra BA.4 y BA.5, por lo que pueden reinfectarse.

Los síntomas actuales de las variantes covid BA.4 y BA.5

Actualmente se sitúa en los cuatro días la incidencia de los síntomas comunes del contagio en los nuevos infectados. Hay más posibilidad, por ejemplo, de sufrir pérdida de olfato y gusto que con las primeras subvariantes de ómicron, en las que eran más comunes los casos de vómitos o diarrea. Un estudio de la salud pública francesa habla de una presencia de la fatiga extrema en el 75,7% de los casos de BA.4 o BA.5; la tos y la fiebre están en el 58,3% de los contagiados, y el dolor de cabeza en el 52,1, mientras que sufren de secreciones nasales el 50,7% de los afectados.

Hay otros síntomas comunes a pasadas versiones que siguen apareciendo, como el dolor muscular, los vértigos, el dolor de garganta o las dificultades para respirar bien. Sin embargo, no se registra un número significativo de nuevos ingresos en unidades de cuidados intensivos.

