¿Cuáles son los efectos secundarios de la cuarta dosis de la vacuna frente a la covid?

La evolución de la pandemia de la covid-19 lleva en estos días a dos realidades muy llamativas. La primera es que el número de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos españolas tras el contagio es muy bajo, por la levedad de la sintomatología con las actuales variantes de ómicron y el efecto de la dosis de refuerzo, que se ha puesto aproximadamente la mitad de la población adulta española; la segunda, que hay un claro repunte en los contagios.

El factor tiempo es importante. Desde que la mayor parte de la población vacunada con la pauta completa recibió su última dosis han pasado muchos meses, con lo que la protección baja, especialmente entre quienes no optaron por la dosis de refuerzo. Como el Gobierno ha valorado la posibilidad de una cuarta dosis para el total de la población después del verano, de forma gradual, empezando por los mayores de 80 años y los aquejados por algún tipo de inmunodeficiencia, el tema sobre los posibles efectos secundarios de las vacunas vuelve a estar de actualidad.

Un reciente estudio israelí sobre el tema, publicado por la revista médica BMJ de la Universidad de Yale en Estados Unidos, siguió a un total de 2.019 personas que recibieron la cuarta dosis. La primera conclusión a la que se llegó es que la aparición de efectos secundarios en esta cuarta dosis iba ligada a la tercera administrada (el primer refuerzo) a cada persona; por otro lado, el estudio ratificó la eficacia de ese segundo refuerzo para la prevención ante las nuevas variantes del virus surgidas este año.

Los participantes en el estudio fueron monitorizados por medio de relojes inteligentes y cuestionarios diarios sobre las reacciones a la vacuna. Se comprobó una alteración en los niveles basales durante los tres días posteriores al cuarto pinchazo, pero las reacciones sistémicas generales no fueron muy diferentes a las motivadas por el primer refuerzo o tercera dosis, aunque sí aumentó algo el malestar derivado de la inyección entre quienes ya habían sufrido efectos secundarios severos con esa primera dosis de refuerzo tras la pauta completa. La conclusión de los investigadores es que la probada eficacia de este segundo refuerzo (o cuarta dosis global) es muy alta, y vale la pena administrársela, a tenor de lo registrado en la parte subjetiva (cuestionarios) y objetiva (mediciones fisiológicas realizadas por los relojes), a fin.

Estas son los efectos secundarios de la tercera dosis de la vacuna covid

Según el último Informe de Farmacovigilancia sobre las vacunas frente a la covid-19, hasta el día 8 de mayo de 2022, se han administrado en España un total de 24.836.931 dosis de refuerzo, 45% de Pfizer y 55% de Moderna. En este periodo se han notificado 2.020 acontecimientos adversos tras la administración de la tercera dosis, de ellas el 37% correspondían a la administración de Pfizer y el 63% a Moderna (el 68% corresponden a mujeres y el 87% a personas de entre 18 y 65 años).

Estos son los diez acontecimientos adversos más notificados tras la administración de Pfizer como tercera dosis:

Pirexia168casos, un 22%

Linfadenopatía 149casos, un 20%

149casos, un 20% Cefalea 81casos, un 11%

81casos, un 11% Malestar 66casos, un 9%

66casos, un 9% Mialgia 58casos, un 8%

58casos, un 8% Fatiga 49casos, un 7%

49casos, un 7% Dolor en la zona de vacunación 35casos, un 5%

35casos, un 5% Artralgia 30casos, un 4%

30casos, un 4% Escalofríos 30casos, un 4%

30casos, un 4% Dolor Axilar25casos, un 3%

Lista de los diez acontecimientos adversos más notificados tras administración de Moderna como tercera dosis:

Pirexia 440casos, un 35%

440casos, un 35% Cefalea 230casos, un 18%

230casos, un 18% Linfadenopatía196casos, un 15%

Mialgia 169casos, un 13%

169casos, un 13% Malestar 155casos, un 12%

155casos, un 12% Fatiga 108casos, un 9%

108casos, un 9% Escalofríos 104casos, un 8%

104casos, un 8% Dolor en la zona de vacunación 102casos, un 8%

102casos, un 8% Náuseas 94casos, un 7%

94casos, un 7% Artralgia88casos, un 7%

Referencia científica

Yechezkel, M., Mofaz, M., Patalon, T., Gazit, S., Shmueli, E., & Yamin, D. (2022). Safety of the fourth COVID-19 BNT162b2 mRNA (second booster) vaccine. medRxiv.

