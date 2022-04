Cada cuánto tiempo habrá que vacunarse contra la covid, según Pfizer

El futuro de la vacunación contra la covid-19 es la gran incógnita actual en la lucha contra la enfermedad; la prevención del contagio con las vacunas es el gran reto, y la sintetización de una vacuna ‘pan coronavirus’ que prevenga el contagio por SARS-CoV-2 y los otros coronavirus ya conocidos, incluyendo el que produce el resfriado común, es el sueño de la comunidad científica. El propio Anthony Fauci, inmunólogo y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, aclara no obstante que “tomará años desarrollar estas vacunas, pero se necesitan enfoques innovadores para inducir una protección amplia y duradera contra los coronavirus conocidos y aún desconocidos", ya que los grupos de trabajo deben tener en cuenta las regiones del virus que no son propensas a mutaciones y que se mantienen estables en todos los coronavirus. Se habla de vacunas nasales como el próximo gran paso revolucionario en esta materia.

Los contagios por las subvariantes de ómicron continúan dándose en niveles preocupantes, aunque no alarmantes. Ahora que no hay obligación de llevar mascarilla en interiores y han vuelto los grandes eventos a cara descubierta, las voces que llaman a la precaución son más necesarias que nunca. La casa Pfizer abordó el tema de la futura pauta de vacunación en el curso de un seminario para periodistas, y desde este lunes se celebra mundialmente la Semana de la Inmunización desde la Organización Mundial de la Salud (OMS). En este sentido, el director médico de vacunas a nivel mundial de Pfizer, Luis Jódar, reveló en el mencionado seminario que la evolución de la variante ómicron y la virulencia de sus mutaciones determinará la necesidad de una vacuna anual contra el SARS-CoV-2 para toda la población, sea o no de riesgo, hasta que se obtenga la mencionada vacuna ‘pan coronavirus’.

Jódar aterrizó sus valoraciones en tres posibles escenarios. El primero abordaba la posible eliminación regional de la covid, que calificó de ‘improbable a corto plazo’. En segundo lugar valoró la posibilidad de “Una situación endémica con un potencial evolutivo moderado donde se administren dosis de refuerzo periódicas, al menos a las personas de alto riesgo, a las cohortes de gestantes de recién nacidos y a otros grupos según el riesgo o la inmunidad”. El tercero hablaba de que “si la situación endémica o epidémica de la covid implica un potencial evolutivo alto, sería necesaria la administración de dosis de refuerzos anuales a todos los grupos etarios adaptadas a las distintas mutaciones, hasta que se logre la vacuna universal, es decir, la dosis única que permita no tener que vacunarse más”.

¿Cuarta dosis de la vacuna covid para todos?

El debate actual se centra en la necesidad de una cuarta dosis para todas las personas que ya tengan puesta la de refuerzo. En Estados Unidos se ha aprobado para todos los mayores de 50 años y todos los mayores de 12 años con debilidad inmune. En España ya se está administrando a pacientes de alto riesgo; el 13 de enero se aprobó la inoculación a las personas incluidas en el Grupo 7 de la Estrategia Nacional de Vacunación contra la covid-19, transcurridos cinco meses desde la administración de la primera dosis de refuerzo.

La razón es la durabilidad del refuerzo y la mayor resistencia de ómicron ante la protección que proporcionan las vacunas, que en este caso son de Pfizer o Moderna. "Las pruebas actuales sugieren una cierta disminución de la protección con el paso del tiempo en personas mayores e inmunodeprimidas. Basándonos en un análisis de los datos emergentes, una segunda dosis de refuerzo de la vacuna covid-19 de Pfizer-BioNTech o de Moderna podría ayudar a aumentar los niveles de protección para estas personas de mayor riesgo", declaraba el director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la Food & Drug Administration de Estados Unidos (FDA), el doctor Peter Marks.