Cuánto duran todos los síntomas de la variante ómicron

El 30 de noviembre pasado, el mundo empezaba a saber de la variante ómicron, con Sudáfrica como el polo inicial de infecciones. El Instituto Noruego de Salud Pública (NIPH, por sus siglas en inglés) recibió una comunicación desde un laboratorio de Oslo de un caso de covid-19 compatible con la nueva cepa del SARS-CoV-2. El caso venía de la fiesta navideña de una empresa privada, que se había celebrado cuatro días antes; allí estaba una persona que acababa de regresar de un viaje a Sudáfrica.

La fiesta se celebró en el privado de un restaurante de Oslo y duró cuatro horas. Todos los presentes tenían la pauta completa de vacunación y se hicieron un test de antígenos antes de ir, aunque no había tales exigencias para el resto de las personas presentes en el restaurante ni para sus empleados. Tras la aparición del caso descrito, los asistentes a la fiesta se aislaron en casa 10 días, y se recomendó públicamente a los que estuvieron en el local después de acabar la fiesta (el lugar estuvo abierto al público otras cuatro horas) que se hicieran una PCR.

Según la revista médica Eurosurveillance, el Ayuntamiento de Oslo y el propio NIPH iniciaron entonces una investigación por un estudio de cohorte para detectar los síntomas de este contagio y abundar en el conocimiento de la variante ómicron, así como el modo más adecuado de tratar con ella. Las personas presentes en el evento fueron entrevistadas telefónicamente por el NIPH entre los días 4 y 6 de diciembre para establecer parámetros demográficos y clínicos del grupo que sería objeto del estudio.

Todas las muestras positivas en SARS-CoV-2 extraídas del grupo fueron analizadas por distintos laboratorios, a fin de hallar marcadores diferenciales de ómicron y separarlos de los positivos por la variante delta, la predominante en ese momento. De las 117 personas presentes en la fiesta, 111 participaron en el estudio. La edad media del colectivo era de 38 años, con un 57% de hombres y un 43% de mujeres. El 96% del total estaban vacunados con la pauta completa, y el 89% de ese grupo vacunado había recibido Pfizer o Moderna, aunque ninguno tenía la tercera dosis de refuerzo. Todos los participantes en el estudio se habían hecho un antígeno negativo a domicilio o una PCR en el intervalo de 1 a 2 días antes de la fiesta, y solamente ocho de los 111 había padecido covid-19 en los cuatro meses previos. Tras el primer positivo derivado de la fiesta llegaron otros 66 certificados y 15 más posibles entre el 1 y el 13 de diciembre.

La primera conclusión que arrojó el estudio, rápidamente confirmada en el último mes por todo el mundo, es que la variante ómicron es muy contagiosa, incluso entre quienes han recibido la pauta completa de vacunación. Asumiendo que las personas presentes en esa fiesta se contagiaron allá, se observó un periodo de incubación medio de tres días, sensiblemente inferior al de la delta (entre 4,3 y 5 días). Casi todos los positivos del estudio tuvieron al menos un síntoma, y el 54% de ellos sufrieron de fiebre alta. No obstante, el estudio no excluye la posibilidad de que la vacuna redujera sensiblemente el riesgo de una versión aguda de la enfermedad, ya que el 13 de diciembre no había ingresos hospitalarios entre las personas sometidas a esta investigación. Desde el 16 de diciembre, Noruega impuso nuevas restricciones en eventos públicos y privados, como reducción de número en los grupos de reunión, recomendación de teletrabajo y prohibición del servicio de alcohol en bares y restaurantes durante un mes, periodo que se cumple este próximo fin de semana.

Porcentaje y duración de los síntomas de ómicron

Tos : la padecen el 83% de los positivos sufre tos, y este síntoma dura de media 4 días (entre 3 y 5 días).

: la padecen el 83% de los positivos sufre tos, y este síntoma dura de media 4 días (entre 3 y 5 días). Secreción Nasal (moqueo/congestión) : síntoma que ha sufrido el 78% de los infectados. Su duración también es de 4 días de media (entre 2 y 5 días).

: síntoma que ha sufrido el 78% de los infectados. Su duración también es de 4 días de media (entre 2 y 5 días). Fatiga : es el tercero de los síntomas más comunes, con un 74% de positivos que la sufren. Suele durar también 4 días de media (entre 2 y 5 días).

: es el tercero de los síntomas más comunes, con un 74% de positivos que la sufren. Suele durar también 4 días de media (entre 2 y 5 días). Dolor de garganta : detectado en el 72% de los positivos, suele durar un poco menos, 3 días de media (entre 2 y 5 días).

: detectado en el 72% de los positivos, suele durar un poco menos, 3 días de media (entre 2 y 5 días). Dolor de cabeza : el 68% de los positivos sufre dolor de cabeza, aunque su duración es de 2 días de media (entre 2 y 4 días).

: el 68% de los positivos sufre dolor de cabeza, aunque su duración es de 2 días de media (entre 2 y 4 días). Dolor muscular : lo padecen el 58% de los positivos. Este síntoma suele durar 2 días y medio de media (entre 2 y 4 días).

: lo padecen el 58% de los positivos. Este síntoma suele durar 2 días y medio de media (entre 2 y 4 días). Fiebre : aunque es un síntomas muy común en otras variantes, en ómicron solo la padece el 54% de los positivos. Su duración suele ser de 2 días de media.

: aunque es un síntomas muy común en otras variantes, en ómicron solo la padece el 54% de los positivos. Su duración suele ser de 2 días de media. Estornudos : el 43% de los positivos los padecen durante unos 3 días de media (entre 2 y 4 días).

: el 43% de los positivos los padecen durante unos 3 días de media (entre 2 y 4 días). Olor reducido : es un síntoma muy presenta en otras variantes de la covid-19, en ómicron sin embargo solo lo sufren un 12% de las personas que dan positivo. Su duración suele ser de 2 días (entre 2 y 3 días).

: es un síntoma muy presenta en otras variantes de la covid-19, en ómicron sin embargo solo lo sufren un 12% de las personas que dan positivo. Su duración suele ser de 2 días (entre 2 y 3 días). Reducción del apetito : lo padecen el 33% de los casos. La falta de apetito suele mantenerse durante 3 días de media (entre 2 y 5 días).

: lo padecen el 33% de los casos. La falta de apetito suele mantenerse durante 3 días de media (entre 2 y 5 días). Respiración fuerte : un síntoma que padece solo el 12% de los contagiados. De media dura 2 días (entre 1 y 5 días).

: un síntoma que padece solo el 12% de los contagiados. De media dura 2 días (entre 1 y 5 días). Sabor reducido : según este estudio es un síntoma menos común que en otras variantes. Lo padece un 23% de las personas que dan positivo por covid y suele durar una media dos días y medio (entre 2 y 4 días).

: según este estudio es un síntoma menos común que en otras variantes. Lo padece un 23% de las personas que dan positivo por covid y suele durar una media dos días y medio (entre 2 y 4 días). Dolor abdominal: por último este síntoma solo lo sufre el 6% de los positivos por ómicron, y suele durar 2 días de media (entre 1 y 3 días).

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) pidió este martes no relegar la variante ómicron del SARS-CoV-2 a una "enfermedad leve" y advirtió a los países europeos que deben “ser conscientes de su potencial carga".

Además, Marco Cavaleri, jefe de Estrategia de Vacunación de la EMA, subrayó que la evidencia emergente sobre los datos de efectividad de las vacunas de la covid-19 muestra que brindan “una protección alta contra enfermedades graves y hospitalizaciones” relacionadas con la variante ómicron.

Últimas noticias sobre la covid-19 en el mundo.