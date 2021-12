¿Son fiables los test de antígenos de las farmacias?

La llegada a la vida cotidiana del pasaporte covid-19 como único modo de acceder a determinados espacios públicos, además de la proximidad de las fiestas navideñas y el alto número de reuniones sociales que tienen lugar estos días, ha hecho que la adquisición de un test de antígenos de autodiagnóstico sea ya una acción común en las farmacias españolas. Aragón no es una excepción, y ahora se encuentran a precios muy bajos (menos de cinco euros), que aún son más baratos si se compran en ‘pack’. Por otra parte, 316 farmacias aragonesas ofrecen la realización de un test profesional de antígenos que, de arrojar un resultado negativo, permite la emisión automática del pasaporte covid. Su eficacia en la detección del positivo es absoluta, tanto como el PCR; en el caso del negativo hay un margen de error superior al del PCR, por lo que no puede ser tomada como una garantía absoluta de no estar infectado.

Resumiendo: los test utilizados en la realización de pruebas diagnósticas para detectar la infección por SARS-CoV-2 pueden ser de dos tipos: de uso profesional o de autodiagnóstico. Con los primeros hay una garantía de que la toma de muestra es correcta, que los productos son adecuados y que la realización de la prueba no conlleva riesgos para el profesional, pacientes o terceros; además, con ellos se produce una correcta interpretación de los resultados y de las medidas a adoptar. Por otro lado, los test de autodiagnóstico están diseñados para ser utilizados por el público en general, por lo que no necesitan conocimientos o entrenamiento especial para su empleo. Las instrucciones de uso han sido redactadas para que sean fácilmente comprensibles por cualquiera.

Para saber si un producto es de autodiagnóstico solo hay que fijarse en el etiquetado. Debe llevar el marcado CE, seguido de los dígitos del organismo notificado que lo ha evaluado. Obviamente, un positivo con este test debe conducir automáticamente al autoconfinamiento y la comunicación a cualquier persona a la que se haya podido infectar, para que la cadena de rastreadores haga su trabajo.

Certificación previa de los test de antígenos

Los test de autodiagnóstico deben ser evaluados previamente por un organismo notificado. Es un organismo independiente designado por las autoridades, que audita a los fabricantes de productos sanitarios, verifica que el diseño y la información es adecuada para ser usado por profanos y que el producto cumple con los requisitos esenciales. Si la evaluación es satisfactoria, el organismo notificado emite un certificado CE.

Los baremos utilizados son la sensibilidad y la especificidad; el primero alude a la capacidad del test para detectar la sustancia de interés (ácidos nucleicos, antígeno, anticuerpos) en cantidades muy bajas. En definitiva, es la capacidad de un producto para detectar la presencia de un marcador específico asociado a una enfermedad. En cuando a la especificidad, es la capacidad de un producto para reconocer la ausencia de un marcador específico asociado a una enfermedad.

Cómo saber si el test de antígenos es positivo o negativo

Este test es rápido: lleva menos de 15 minutos aproximadamente entre la realización y la obtención del resultado. Si el resultado es positivo aparecerán dos líneas horizontales de color: la línea de test (T) y la línea de control (C) y si es negativo aparecerá una única línea horizontal de color: la línea de control (C). Es un test rápido con lo que el resultado de la prueba se obtiene en unos 15 minutos aproximadamente, incluso si se tienen síntomas el resultado puede salir casi de inmediato y muy claro si se tiene covid-19.

¿Y los PCR?

Las pruebas de la Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés) detectan un fragmento del material genético de un patógeno; en el caso del SARS-CoV-2, una molécula de ARN. Tiene alta sensibilidad y especificidad, y solamente se hace en laboratorio; si no se detecta el material genético del virus, y presuponiendo que la muestra ha sido bien cogida, no hay infección. Si los síntomas persisten, hay que repetirla a los pocos días, para ver si la carga viral ha aumentado.