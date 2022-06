Los síntomas más comunes de la covid persistente en adultos y niños

Asun Gracia Aznar, médico de familia, es integrante del grupo de trabajo de covid persistente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG). Lleva más de dos años en la primera línea de la lucha contra la pandemia, y ha centrado sus esfuerzos en esos casos que, por desgracia para las personas afectadas, se eternizan y dejan huella tanto en el físico como en los ánimos. Con el repunte de la enfermedad se ha vuelto a poner el foco en este fenómeno que por falta de referencias temporales es todavía muy complicado de analizar.

“Se ha cambiado de criterio en más de una ocasión -explica la doctora Gracia- pero actualmente se marca en 12 semanas el límite para considerar una infección de SARS-CoV-2 y subsiguiente desarrollo de la covid-19 como persistente. Al principio de la pandemia se hablaba de cuatro, luego se pasó a ocho y desde el 6 de octubre de 2021, la Organización Mundial de la Salud (OMS) habla de esas 12 semanas”.

Los síntomas de una covid persistente

La doctora Gracia explica que la astenia o fatiga es el síntoma más común en los casos de covid persistente. “Aparece en la inmensa mayoría de los casos analizados. Hay otros habituales como la disnea o dificultad para respirar, los dolores musculares y otros dos a nivel cognitivo: la niebla mental y el déficit de atención. Sigue otro grupo bastante común, empezando por la cefalea o dolor de cabeza agudo, la tos, taquicardias, artralgias, mialgias… la enfermedad afecta a todos los sistemas. Hay casos con limitaciones agudas en el día a día, incluso para cosas tan básicas como el aseo”.

La encuesta de SEMG: del cansancio extremo a la parestesia

En noviembre de 2020, la SEMG unió fuerzas con el colectivo de afectados Long Covid Acts para presentar los resultados de una encuesta respondida entre el 13 de julio y el 14 de octubre de ese año por 2.120 personas, de las cuales, 1.834 eran enfermas que presentaban síntomas compatibles de covid-19 persistente o de larga duración, con una media de 36 síntomas por persona. Ese perfil daba como paciente tipo a una mujer de 43 años, que lleva más de 185 días con síntomas tras contagiarse en la primera ola de la enfermedad. “Luego hubo un estudio similar en Reino Unido que dio resultados casi calcados. De ahí se pasó a realizar desde la SEMG una guía para el abordaje de los pacientes, presentada en mayo de 2021”.

Esa encuesta ponía números al apartado de los síntomas:

El cansancio extremo o astenia figuraba en el 95,47% de esas 1.834 personas

(86,53%) Bajo estado de ánimo (86,21%)

(86,21%) Dolores musculares o mialgias (82,77%)

(82,77%) Falta de aire o disnea (79,28%)

(79,28%) Dolores articulares (79,06%)

(79,06%) Falta de concentración/déficit atención (78,24%)

(78,24%) Dolor de espald a (77,70%)

a (77,70%) Presión en el pecho (76,83%)

(76,83%) Ansiedad (75,46%)

(75,46%) Febrícula (75%)

(75%) Tos (73,2%)

(73,2%) Fallos de memoria (72,63%)

(72,63%) Dolor en el cuello/en las cervicales (71,32%)

(71,32%) Diarrea (70,83%)

(70,83%) Dolor torácico (70,12%)

(70,12%) Palpitaciones (69,85%)

(69,85%) Mareos (69,36%)

(69,36%) Hormigueos en las extremidades o parestesias (67,28%).

El seguimiento de los síntomas de covid persistente y el factor autoinmune

La doctora aclara que “este mes de julio, vamos a lanzar una encuesta de seguimiento de síntomas de covid persistente; nos permitirá evaluar de manera más precisa si la aparente disminución en el número de estos enfermos, así como la mejoría en los síntomas, tiene base científica. Ahora también se va a lanzar la Red Española de Investigación de Covid Persistente, que une a 50 asociaciones científicas y asociaciones de pacientes; trabajará en formación, actualización de parámetros, encuestas, una app para profesionales... será un instrumento eficaz”.

Hay otro aspecto que preocupa a los investigadores. “Se ha detectado -explica Gracia- una alteración de la inmunidad, y han aparecido varios casos entre los pacientes con covid persistente de debuts diabéticos, alteraciones tiroideas y otras patologías relacionadas con la autoinmunidad. No obstante, hay un estudio aragonés en marcha que compara estos hechos con los acontecimientos en población sana, por ver si hay o no una incidencia mayor de estos hechos entre los enfermos de covid persistente. Hasta que no haya evidencia científica, solamente son impresiones o conjeturas”.

En cuanto a la naturaleza de las personas más afectadas, el análisis también trae algunas sorpresas. “Los estudios realizados revelan que hay más casos de covid permanente que no requirió de ingreso hospitalario entre gente sin patologías previas. Es algo que llama la atención. Eso sí, hay que distinguir entre las secuelas de un covid agudo y los casos de covid persistente; entre los ingresados en UCI por casos agudos de covid, que necesitaron por ejemplo de ventilación mecánica y derivaron en fibrosis pulmonar, el perfil es distinto: ahí son sobre todo hombres de edad avanzada y con patologías previas”.

Covid persistente en niños

Hay covid persistente en niños, y los síntomas son iguales a los de los adultos. “Les afecta mucho más el déficit cognitivo, que lógicamente les afecta al seguimiento del curso escolar”. Las últimas olas no están generando la cantidad de casos de covid persistente que generaban las primeras, ya sea por las vacunas, las variantes del virus… no hay evidencias numéricas, pero sí se aprecia un descenso de casos.