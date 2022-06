Un estudio revela si hay más covid persistente con la variante ómicron o con delta

La prestigiosa revista médica ‘The Lancet’, radicada en el Reino Unido, se hizo eco el pasado 18 de junio de un estudio del King’s College de Londres, relacionado con la incidencia de la covid persistente en pacientes infectados por la variante ómicron (en cualquiera de sus subvariantes) en relación a los casos registrados con la variante delta y anteriores. Teniendo en cuenta que el número de positivos por covid-19 entre diciembre de 2021 y marzo de 2022 (lo que coincide con la aparición y consolidación de ómicron) ha sido superior en Europa al registrado en todo el periodo previo de la pandemia, llama la atención la menor cantidad de afecciones graves entre los pacientes infectados por ómicron, especialmente entre la población vacunada con la dosis completa y el refuerzo.

En el mencionado estudio se consideraron aún como casos de covid permanente a los que presentaban síntomas cuatro semanas después del primer positivo, categorización que la Organización Mundial de la Salud (OMS) varió oficialmente en octubre de 2021 para dejarlo en 12 semanas. Los sujetos estudiados no se habían infectado antes de la vacunación. Se analizaron 56.003 casos en el Reino Unido infectados entre el 20 de diciembre de 2021 y el 9 de marzo de 2022, de los cuales el 70% eran por ómicron; para hacer la comparación se contaba con otros 41.361 positivos entre el 1 de junio y el 27 de noviembre de 2021, con nula o residual presencia de ómicron y amplia mayoría de personas afectadas por la variante delta.

Los resultados de la comparativa fueron concluyentes. Entre los casos de ómicron, el 4,8% experimentaron covid persistente, mientras que entre los casos de delta, el porcentaje rondó el 10,8%. Sin embargo, el número absoluto de afectados por esa covid persistente creció: la razón es el mencionado aumento de casos totales de covid-19 con ómicron. La conclusión final del estudio del King’s College es, por tanto, que la mayor capacidad de contagiar de ómicron, actualmente incrementada por los sublinajes BA.4 y BA.5, hace que la covid persistente sea un problema de primer orden en la actualidad, aunque los números relativos hablen de que la incidencia era mayor con delta y a pesar de que la normativa de la OMS hable de 12 semanas a día de hoy para considerar una covid-19 como persistente.

Referencia científica

Antonelli, M., Pujol, J. C., Spector, T. D., Ourselin, S., & Steves, C. J. (2022). Risk of long COVID associated with delta versus omicron variants of SARS-CoV-2. The Lancet, 399(10343), 2263-2264.