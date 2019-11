Todo lo que sabemos (y deberías hacer) para lograr la tortilla de patatas perfecta

No hay duda de que la tortilla de patatas es uno de los buques de la gastronomía española y uno de los pinchos estrella de todo vermú (o picnic) que se precie. Y es que ¿quién puede resistirse a este delicioso manjar? De hecho, homenajes a esta elaboración no le faltan, desde un cómic en el que es la protagonista hasta la propuesta de la realización de un monumento en la localidad en la que se ha datado su origen, que se remonta al siglo XVIII. Pero, elaborar esta receta (en cuya versión más básica solo son necesarios huevos y patatas) requiere de algo más que ingredientes de calidad.

Un debate vigente

Si hay algo más capaz de dividir a sus adeptos que un partido de fútbol, esa es la tortilla de patata con su clásico debate: ¿con o sin cebolla? Se trata de una polémica en la que hasta los famosos han tomado partido, como Rosalía, que revolucionó Twitter con su respuesta. Eso sí, la mayoría de españoles lo tienen claro y la prefieren con el particular matiz que aporta la receta con cebolla.

¿Y la receta?

Además de si hay que añadirle o no cebolla, tampoco nos ponemos de acuerdo en cuál es la receta exacta con la que se consigue una tortilla de patatas perfecta. Hay quienes también apuestan por su propia versión de esta elaboración, como es el caso de Cepeda, ex concursante de OT, quien mostró a sus seguidores su propia receta en la que añadía queso de cabra.

Lo que sí estamos de acuerdo: trucos, sí; aberraciones, no

Aunque no sepamos cuál es la fórmula exacta, sí que tenemos claro que hay cosas que nunca debemos hacer si no queremos estropear cualquier receta. Tampoco se nos olvida que, aunque dar la vuelta a la tortilla no es sencillo, hay trucos con los que el éxito está asegurado. En esta búsqueda de la perfección, los ingredientes que se empleen para la elaboración también deben tratarse de la forma adecuada. Por ello, nunca tenemos que lavar los huevos, que deberemos saber cascar bien para evitar que un trozo de cáscara pase a formar parte de la mezcla para la tortilla.

Si hay otra cuestión en la que todos los amantes de la tortilla de patatas consiguen coincidir (pese al arduo debate entre los que defienden la receta con o sin cebolla) es en que hay recetas de esta tapa por excelencia que un español nunca haría, aunque fuera de nuestras fronteras parezcan tener mucho éxito.