Siempre lo hemos hecho mal: la ciencia nos dice hasta cómo cascar bien un huevo

Están deliciosos en cualquiera de sus formas (duros, fritos, poché...), pero siempre hay un inoportuno elemento que suele colarse a la hora de elaborarlos: la cáscara. Esto ocurre después de propinarle al huevo varios golpes en el borde de un recipiente o con algún utensilio de cocina. Y es que, ¿quién no ha intentado atrapar desesperadamente ese pequeño trozo de cascarón del plato en el que vamos a batir el huevo para preparar una suculenta tortilla de patata? Además, en este momento en el que se demuestra que lo difícil de esta receta 'made in' España no es darle la vuelta, también puede ocurrir otro desastre culinario, ya que las claras puedes desprenderse y podemos quedarnos con las manos llenas de su textura pringosa.

Para que esto no ocurra en la cocina, seas o no un experto en los fogones, hay una técnica infalible y, como en otras ocasiones, la ciencia tiene la respuesta. En esta ocasión, ha sido el estudio de dos ingenieros en la revista 'Popular Science' quienes han revelado este interesante secreto.

Cómo cascar (bien) un huevo