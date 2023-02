Retrasos en el Registro Civil: "Después de meses esperando, nos han cancelado la cita que teníamos para este jueves"

Desde que empezó la huelga de secretarios judiciales el pasado 24 de enero, conseguir cita previa en el Registro Civil de Zaragoza se ha vuelto un "imposible". Los paros han agravado una situación que viene de lejos, y a la que se añade también la falta de accesibilidad al sistema a través de la web o vía telefónica.

"Si llamas por teléfono no lo cogen, la web no da citas y sin cita no te atienden. Cuando vas en persona te explican que están de huelga y que no saben de qué huecos disponen ni cuándo se tramitarán. Ahora mismo hay decenas de parejas a la espera de conseguir cita para iniciar un expediente matrimonial y nos dicen que si nos urge, nos vayamos a un notario pagando más", cuenta una pareja zaragozana que ha intentando sin éxito en las dos últimas semanas conseguir cita previa.

En la misma situación que ellos se encuentran las decenas de familias que este martes esperaban su turno en la Ciudad de la Justicia de Zaragoza (avenida de José Atares) para realizar un trámite de este tipo. Fuentes del Registro Civil informan de que desde el pasado día 24, cuando comenzó la huelga de secretarios judiciales en toda España, no se oferta ningún hueco para estos procedimientos y únicamente atiende el secretario a diario "partidas de nacimiento y de defunciones, por tratarse de algo urgente".

Hasta que empezó la huelga, señalan que se tramitaban una media de 16 expedientes diarios (y un mínimo de 15), y auguran que se produzca un "embudo" de peticiones en estos momentos, dado que no se están asignando nuevas citas hasta que concluya o se desconvoque la huelga. "A los que tienen cita se les está atendiendo, en otros casos se reprograma o cancela, y todo lo que pasa de 30 días en el caso de los nacimientos ya hay que abrir expediente, que eso se está tramitando. Las agendas se abren cada jueves, a partir de las 12. Se asignan unos 60 huecos a la semana, y se está recolocando a gente. Tampoco sabemos los que no están consiguiendo cita…", indican las mismas fuentes.

Aurora Remón y su familia, a las puertas del Registro Civil de Zaragoza. P. B. P.

Aurora Remón y su pareja tuvieron a su bebé el pasado mes de diciembre. Con las vacaciones de Navidad de por medio y la "falta de personal" en este servicio público ya no pudieron conseguir cita previa ni llamando por teléfono ni a través de la web. "Al no estar inscrito no le dan los medicamentos porque no consta en ningún lado... y tenemos que hacerlo a través de su hermana porque no le pueden dar recetas", cuenta ella. "Menos mal que tienen a la nena...", añadía la abuela, molesta por los tiempos y la afección que les está causando estas demoras por parte de la Administración.

"Al poco de nacer la niña lo intentaron y les mandaban a los registros de Caspe y Tarazona. Si te dan para Casetas o Garrapinillos aún... pero a Caspe, ¿adónde vas?", se quejan.

El papá de la niña, nacido en Perú, se encuentra ahora inmerso en otro trámite burocrático para conseguir el permiso de residencia. "Lo estoy solicitando porque ahora tengo una hija española, y ahora me ponen a mí una pega porque necesito el DNI de la bebé. Extranjería me da un plazo de 10 días para presentar el DNI de ella y si no lo presento en ese periodo me archivan a mí lo que estoy haciendo y caduca todo. Nos llegó el papel el día 6 y hay que entregarlo el día 16; pero nos dan cita para el día 23. Con la partida de nacimiento creíamos que era bastante y ahora teniendo la partida nos piden también el carné de la niña, y que lo tenga todo sellado", relata resignada esta familia, que a su salida del Registro Civil, tras inscribir a la pequeña, se disponía a ir a la comisaría del Arrabal para tratar de agilizar esta gestión, ante la imposibilidad de hacerlo en plazo en la suya de Las Delicias.

La dificultad de conseguir cita previa y la falta de transparencia

A su lado, en el Registro Civil, Vanesa y su pareja esperan pacientemente con dos testigos a reunir la documentación necesaria para casarse este año en Zaragoza. Desde el pasado mes de diciembre les iban retrasando su cita. "Al final la conseguí online, metiéndome un jueves de 12 a 12.30, y me la dieron para dentro de 20 días. Ahora me lo retrasan otros 15 por la huelga y si meto mi DNI aquí en los juzgados no aparezco, porque no era la fecha que tenía asignada, pero yo no me voy de aquí sin la documentación", reitera molesta. Al igual que otras parejas consultadas, critican que la web no es operativa, pues solo da huecos los jueves y en un tramo horario muy limitado.

Vanesa y su pareja, a su salida del Registro Civil de Zaragoza este martes. P. B. P.

"Después de haber cogido cita, tuve que venir en persona y ya me lo dijeron. La web no es nada clara. No te pone ni el tramo horario en el que se habilitan esos huecos. A mí me lo dijo una compañera porque su hijo se había casado hace seis meses y le pasó lo mismo. Yo lo intentaba y lo intentaba, y nada... Luego cuando lo consigues, el trámite es de locos. Te metes y en lo que miras los permisos del trabajo te ha caducado la sesión", señala esta zaragozana, que pese a haber iniciado el trámite en diciembre no podrá casarse hasta el verano. "Aquí en Zaragoza hasta junio, julio y agosto no te dan para casamiento porque no hay fechas", cuenta a su salida.

Marta, otra zaragozana que esperaba a que llegase su turno en los juzgados, empatizaba con ella porque también sufrió estas demoras hace unos meses, cuando ni siquiera estaban de huelga. "Cuando me casé yo solo se podía coger cita los jueves. Me casé en septiembre, y estuvimos mi marido y yo varios meses encima de ellos. En mayo conseguí cita a través de la página web y me lo resolvieron en junio, pero tengo una amiga que se quería casar en San Mateo y no consigue cita aquí para iniciar el expendiente", relata esta joven.

Demoras también en persona, aun con cita previa

A la imposibilidad de conseguir en estos momentos cita previa, se suman las demoras que hay en el Registro Civil para ser atendido. Ana y Héctor acudieron también este martes a los juzgados para inscribir a su recién nacido. "Tenemos cita a las 11.40 y son las 12.16 y seguimos esperando… Casi 40 minutos y siguen sin atendernos", contaban este martes. Esta pareja, que se casó el pasado 17 de junio en Navarra, ante la imposibilidad de hacerlo aquí, critica también las dificultades que plantea este sistema administrativo. "Tenemos que venir los dos padres para registrar al bebé. Aquí hay retrasos y por vía telefónica y online en los tiempos que corren sigue siendo un procedimiento tradicional y muy farragoso. Nosotros nos casamos por lo civil y tuvimos ya meses de demora. Héctor es de Navarra y al final nos tuvimos que ir a casar a Tudela, pero tienes que estar muy encima para todo... Llamando durante semanas hasta que nos enteramos de que daban cita solo los jueves, a las 12.30", afirma ella.

“Hoy en día, que todos los que trabajamos en empresa privada estamos luchando por actualizarnos y dar el máximo en el sector en el que trabajamos, resulta incomprensible lo que está pasando aquí", añade él.

Entre tanto, otra familia acudía a su cita 10 días después de que les fuera reprogramada la original a raíz de la huelga. "Llevamos media hora de retraso aquí. Hemos venido a inscribir al bebé, con cita, y hemos esperado 10 días", afirma el padre, que echa a correr en cuanto lo llaman.

En la misma situación, aunque por otro trámite, en este caso matrimonial, se encontraba otra pareja de zaragozanos que obtuvo cita a través de la página web hace un mes. Tenían que haberles atendido el 31 de enero, y a causa de la huelga les habían movido su cita a este martes, 14 de febrero. "Antes de la huelga teníamos cita para dentro de 20 días. Ahora, un mes después de la cita original", cuentan momentos antes de que les llamen.

Entre tanto, Vanesa y su pareja consiguen el objetivo, acompañados por dos testigos que se requieren para iniciar la tramitación del expediente de matrimonio civil. No les dan fecha para casarse hasta el verano. "Si lo quieres por el juzgado, la documentación se queda ya aquí; si no lo envían al lugar que sea", indica esta pareja.

Andrea Caro y Daniel Sanz, en una imagen de archivo. A. C.

Ellos han tenido suerte, pero no así Andrea Caro, otra zaragozana a la que este miércoles llamaron para cancerlarle la cita que tenía en el Registro Civil para este jueves a las 12.00. Su odisea burocrática viene de lejos... "Nosotros nos casamos este noviembre y sabiendo que había un año de plazo para pedir los papeles y que no nos venciera el expediente, empezamos a hacerlo a un año vista, pero hasta hace dos semanas no conseguimos cita", cuenta Andrea, que tiene ya "todo cogido, incluida la finca".

Ahora no da crédito a lo que está ocurriendo en el Registro Civil. "Primero no volcaban suficientes citas. Hemos intentado llamar varias veces y tampoco nos atendían, y cuando por fin lo conseguimos en enero dijeron que como eran Navidades había mucha gente de vacaciones y no volcaban todas porque no había personal suficiente. Nos dijeron que se normalizaría el 19 de enero; no hubo manera, y a la semana siguiente a través de mi cuñada conseguimos la cita por internet. Los papeles nos han caducado ya, y el certificado de nacimiento fui con mi suegra a sacarlo y no me pusieron ninguna pega, pero como estaban de huelga ya me avisaron de que igual nos cancelaban la cita. En Navidades porque les falta gente, ahora por la huelga y lo siguiente no sabemos qué va a ser", dice enfadada esta joven, que piensa seguir insistiendo.

La solución más rápida, aunque también más costosa, ante notario

Los retrasos y demoras en el Registro Civil, que se agravaron con la pandemia, han repercutido en el número de expedientes matrimoniales que se celebran ante notario (la vía más rápida, pero también más costosa). "El expediente se inicia en el lugar de empadronamiento de los promotores del expediente, luego pueden realizar la boda en el lugar y ante la autoridad que quieran", indican desde el Colegio Notarial de Aragón, que el pasado año tramitó un total de 781 expedientes matrimoniales. Solamente en lo que va de año ya han resuelto 112 peticiones de este tipo (frente a las 80 que realizaron hace un año por estas fechas, hasta el 14 de febrero).

Dámaso Cruz, decano del Colegio Notarial de Aragón, asegura que todavía es pronto para ver la incidencia que ha tenido la huelga en estas cifras, no obstante, prevé un incremento de expedientes en los próximos meses. "La huelga de los letrados de la administración de Justicia está ralentizando la marcha ordinaria de los juzgados, tanto en cuestiones de discapacidad, como en jurisdicción ordinaria, en el Registro Civil... Esto tarde o temprano se tiene que resolver, y aunque no es una cosa que afecte a la inmensa mayoría, sí que angustia al que le toca", recalca este profesional, al ponerse del lado de las familias.

Ante notario, el expediente matrimonial viene a costar unos 300 euros de media; y la celebración de una boda, entre 80 y 120 euros. "El expediente es más caro porque incorpora mucha documentación: la intervención de los testigos, la diligencia de la audiencia reservada y por separado de cada uno de ellos, si hay hijos o las circunstancias personales de cada uno (como que haya que incluir una traducción jurada de una partida de nacimiento) que hacen que se alargue uno o dos folios la escritura", ejemplifica.

La ventaja, en estos casos, es que el trámite ante notario se realiza "de un día para otro", pero los ciudadanos no tenemos por qué soportar esta forma de actuar de la administración", concluye Cruz.