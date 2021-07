Del ‘baby boom’ al ‘baby bust’: el desequilibrio entre generaciones que ha puesto en jaque al sistema de pensiones

La generación de los 'baby boomers' ha sido protagonista de la reforma de las pensiones, las que tienen que empezar a cobrar. La semana pasada se llevaron un buen susto con el comentario del ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, de que tendrían que trabajar más tiempo si no querían ver recortada su pensión. Algún prejubilado ya empezaba a echar cuentas cuando el ministro matizó al día siguiente que no se había explicado bien.

En Aragón, con una pirámide de población envejecida, los hijos del último 'boom' demográfico superan ampliamente el tercio de la población. Unos 498.000 aragoneses, el 37%, tienen entre 44 y 64 años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Estas serían las franjas de edad en las que algunos estudios sitúan a la generación del 'baby boom', la de los nacidos entre 1957 y 1977.

Desplome de la natalidad

"Es una generación con mucha gente que se va a jubilar al mismo tiempo, pero el problema es que después ha venido una generación de casi hijos únicos", advierte Francesco Marcaletti, profesor de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo de la Universidad de Zaragoza. Se refiere a la generación del 'baby bust' (quiebra, en inglés), protagonizada por el desplome de la natalidad, y que es la que tiene que sostener a la anterior con sus cotizaciones, ya que así funciona el modelo del sistema público de pensiones español. Por debajo de los 40 años y hasta los 18 habría unas 375.000 personas en la comunidad.

Todo ello, en dos escenarios también opuestos económicamente. Los 'baby boomers' han desarrollado gran parte de su carrera laboral en un mercado laboral estable, con una economía en crecimiento, y sus sucesores, en otro marcado por las crisis y unas peores condiciones laborales. La que cuenta los años para la prejubilación o jubilación es la generación con mayoría de años de crecimiento económico y de la estabilidad. "Es una generación que ha podido invertir en el futuro. Ha pospuesto la satisfacción inmediata de determinadas necesidades para invertir en el futuro", afirma el profesor. Esto les ha permitido tener vivienda en propiedad, ya pagada en muchos casos, e incluso segunda vivienda.

Su futuro y sus pensiones "es un tema de conversación recurrente desde hace muchos años, por lo que estas declaraciones no han generado un impacto masivo de consultas", explica Pilar Barcelona, desde Renta 4 Banco, en cuanto a la repercusión de las palabras del ministro en sus clientes en esta franja de edad. "Percibimos que en general, las personas cada vez están más concienciadas de la necesidad de ahorrar para la jubilación", añade.

No culpabilizar

Desde la Universidad, la también profesora de Sociología, María del Mar del Rincón, pide que no se "culpabilice" a los 'baby boomers' de los problemas que tenga el sistema de pensiones, porque sobre el futuro del modelo público influyen muchos factores. Recuerda la contribución del colectivo en estos años y que también tuvieron dificultades para entrar en el mercado laboral, precisamente porque eran muchos. "Somos una generación que por lo que ha sido nuestra trayectoria laboral hemos estamos aportando mucho al sistema de pensiones y a los cuidados de mayores", señala. La generación, en la que se incluye, "desde el punto de vista de las mujeres hemos estado incorporadas al mercado laboral en mayor medida que generaciones anteriores y muchas compatibilizando mercado laboral y cuidado de mayores e hijos".

"No seremos culpables de lo que pueda llegar a pasar con el sistema de pensiones"

"No seremos culpables de lo que pueda llegar a pasar con el sistema de pensiones", señala. Ambos profesores advierten sobre lo que consideran el verdadero problema del "desequilibro" actual entre generaciones. "Hablamos de sostenibilidad del sistema no porque son muchos los 'baby boomers', sino porque no hay relevo", advierte Marcaletti. Este achaca esta carencia a las sucesivas reformas del mercado laboral que "han precarizado el ingreso, la permanencia en él en las últimas tres décadas". Esto ha "comprometido" las cotizaciones de la generación anterior. Hay menos trabajo, es más precario, por lo que se cotiza menos.

A la hora de buscar soluciones a la pensiones, el sociólogo entiende que "políticamente no es conveniente, pero son reformas necesarias". Aboga por prolongar la vida laboral y desincentivar la jubilación anticipada. No cree que estas iniciativas "penalicen" a los jóvenes. Del Rincón coincide y pone como ejemplo que "durante muchos años se han tomado una serie de medidas, sobre todo, en relación con prejubilaciones y jubilaciones anticipadas, que se han justificado por la incorporación de los jóvenes y no ha sido sí". Cree que "no han supuesto la incorporación de jóvenes, sino reducir costes salariales".

Sin embargo, hay colectivos que consideran que la salida de los mayores del mercado laboral ayuda a los jóvenes. Los lunes en las concentraciones organizadas por la Coordinadora para la defensa del sistema público de pensiones se aboga por volver a la jubilación a los 65 años e incentivar las jubilaciones parciales con contrato de relevo para todos los trabajadores a los 60 años, con el relevista fijo en platilla, entre otras medidas para defender las prestaciones públicas. La nueva reforma mantiene la senda del retraso de la edad de jubilación, para llegar a los 67 años, y que se va ampliando unos meses cada ejercicio hasta 2027.

Los orígenes de la generación del 'baby boom'

"La definición como generación o cohorte demográfica por años es muy relativa porque los límites que van a definir a esta generación son muy distintos", explica el profesor Francesco Marcaletti. Se habla mucho de los años 50 "porque así fue en EE. UU.", apunta. Se denomina 'baby boom' porque en ellos se produce una explosión demográfica donde la natalidad consigue superar el umbral de 2,1 hijos "que es el que garantiza el relevo natural, sin inmigración", señala en profesor.

En el caso de España, según los datos de nacimientos del Instituto Nacional de Estadística (INE), entiende que esta situación se habría dado entre 1957 y 1977. "Dos décadas aproximadamente, en las que los nacimientos en España pasaban los 650.000 al año", indica.

El pico más alto se alcanzó en 1964, con casi 700.000 nacimientos y un índice de fecundidad de 3,01 hijos por cada mujer en edad fértil de 15 a 49 años. El profesor destaca la "caída vertical" de los nacimientos y de la fecundidad ('baby bust') que se produce a partir de la segunda mitad de los setenta. "Si en 1978 el índice de fecundidad era todavía de 2,54, ya en 1981 baja del umbral de 2,10", el mínimo para el relevo natural. En 1987 bajó a 1,49.

En Aragón, la evolución no ha sido la misma en las tres provincias aragonesas. Mientras los nacimientos en Zaragoza siguieron un crecimiento similar a la media, Huesca y Teruel sufrieron "una caída de nacimientos constante desde los años 40 y 50". Durante los confinamientos por la pandemia de covid-19 se pensó que se podía producir un nuevo 'baby boom', pero los datos han reflejado que no ha sido así porque ha pesado más la crisis económica que ha traído la sanitaria.

"El continente europeo va a caracterizarse por la pérdida de población hasta final de siglo", señala Marcaletti. Así, el peso de la población europea pasará de haber sido el 25% del total al final de la II Guerra mundial a menos del 6% a final de siglo, cuando habrá 80 millones de personas con más de 80 años, "como toda la población de Alemania", pone como ejemplo.

"Nunca se ha dado en la historia de la humanidad una composición demográfica donde los ancianos son más que los jóvenes"

La reforma de las pensiones va encaminada a paliar este desajuste y faltan por negociar aspectos claves como el factor de equidad para acompasarla al envejecimiento de la población. Se ha preferido aparcar esa decisión en el segundo 'paquete' de medidas que se negocie entre Gobierno, patronal y sindicatos. Ha habido acuerdo en derogar el llamado 'factor sostenibilidad', que se cambia para volver a la subida según la inflación. "Un factor que ejerce fuerte presión es volver a la actualización de las pensiones por el IPC, en lugar de aplicar el factor de sostenibilidad", advierte Barcelona. "El incremento del gasto por pensiones y el consiguiente impacto en el déficit será considerable, y difícilmente se verá compensado por el menor flujo de jubilados que decidan posponer la jubilación, acogiéndose a los incentivos que se están planteando", señala.

Los sociólogos reconocen que el problema, en lo que se refiere al envejecimiento de la población y la inversión de la pirámide de población, se está produciendo en toda Europa porque "nunca se ha dado en la historia de la humanidad una composición demográfica donde los ancianos son más que los jóvenes", destaca Marcaletti. "España llega un poco tarde, como en general los países del sur de Europa", considera, en cuanto a medidas para atajar el desequilibrio generacional.

