Así están funcionando las agendas de vacunación en Aragón, un proceso que se para el fin de semana

La brecha digital y la escasez de líneas de teléfono para gestionar todas las consultas que genera el sistema de autocita para vacunarse en Aragón hace que el ritmo con el que se llenan las agendas no funcione de la misma manera en todos los rincones de la geografía aragonesa.

Los últimos datos publicados por el Gobierno de Aragón en su portal de Transparencia muestran que el porcentaje de personas mayores de 18 años que han recibido la pauta completa en la Comunidad se sitúa por debajo del 13%, mientras que un 32% de la población por encima de esa franja de edad habría recibido ya la primera dosis. Es el caso de Esther Ortiz, una zaragozana de 72 años que después de mucho insistir por teléfono -por internet nunca le dejó- consiguió cita hace una semana gracias a su hija, que llamó para pedirla. "El 20 de abril consiguió la cita y me la pusieron el 21 por la tarde, en el Centro Cívico Delicias Norte. La segunda la tengo el 12 de mayo", cuenta esta vecina de Santa Isabel, satisfecha de haber podido vacunarse, con Pfizer, aunque no haya sido en su centro de salud. En este recibió la vacuna un día después que ella su marido, de 75 años, quien a diferencia de Esther no tuvo que insistir para citarse. "A él lo llamaron por teléfono del ambulatorio para decirle si se quería vacunar y lo citaron al día siguiente, el 22 de abril. El día 13 le pondrán la segunda dosis", señala esta zaragozana.

El grupo de edad de entre 70 y 74 años es, según la estadística, el que menos porcentaje de vacunados con pauta completa (4,3%) reúne ahora mismo, lo que se explica también porque la apertura de agendas se hizo más tarde, a mediados del mes de abril; y porque al día siguiente del anuncio la expectación generada colapsó el sistema y agotó la mayoría de los huecos que ofrecía el Salud a través de internet.

Para facilitar el acceso y aliviar las quejas generadas por el sistema de autocita para vacunarse, la consejería de Sanidad ha puesto esta semana a disposición de la ciudadanía tres nuevos teléfonos que sustituyen desde este viernes al polémico 902, cuyo coste de la llamada era de unos 0'72 euros el minuto. No obstante, varios pacientes consultados aseguran que les ha sido imposible comunicarse por medio de estas líneas. "Hay pacientes que llaman decenas de veces a un teléfono que no funciona nunca, porque siempre está comunicando, imagino que porque hay una sobrecarga de consultas, pero si al final no consigues cambiar una cita o contactar con alguien para que te la cambie, ¿de qué sirven esos teléfonos?", se pregunta otro usuario.

Desde el sindicato de médicos de atención primaria insisten en que la solución pasa por poner más líneas de teléfono fijas en los centros de salud y dotar a estos servicios de personal administrativo que atienda exclusivamente las consultas relacionadas con el tema de la vacunación.

"Es lo mismo que llevamos denunciando desde el mes de julio, porque encontramos las mismas dificultades que al principio. Lo mejor sería que se ampliaran las líneas de los ambulatorios, y para que no estuvieran los teléfonos bloqueados tendría que haber personal de administración suficiente en los centros. Si no, muchas veces pasa que te salta una grabación cuando estás llamando y te redirige a la web, lo cual no deja de ser un incordio para la gente mayor. Hay mucho problema de este tipo que debemos resolver in situ, con las personas", subraya el presidente de Fasamet (Sindicato de Médicos de Aragón), quien informa de que en la web no aparecen todos los huecos de la agenda del médico. "Hay huecos de citas no presenciales que tienen que dártelos o bien telefónicamente si te cogen el teléfono o bien a través del personal, en ventanilla. Por lo cual, convendría reforzar las plantillas", afirma.