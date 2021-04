Vacunación en Aragón: ¿Prescribe el plazo para coger cita? ¿Se pierde el ‘turno’ si no se acude?

En Aragón se han administrado ya más de 400.000 dosis de la vacuna contra el coronavirus. El proceso de inmunización de la población avanza al son que marca el suministro de nuevas dosis, y del vaivén que provocan los cambios en la aplicación de las distintas marcas. Aunque las dudas que se han podido generar no han provocado un sentimiento de rechazo ni mucho menos generalizado -no hay más que ver lo poco que duran los huecos que se abren para concertar citas-, algunos ciudadanos deciden no reservar su hora para recibir la vacuna. También hay quien, habiéndose citado, finalmente no acude por uno u otro motivo.

Salvo casos concretos, en la Comunidad se trata de no cerrar la puerta a quien decide no vacunarse en un primer momento. Hay que partir de la base de que el sistema de vacunación de Aragón es peculiar, ya que aquí se impulsó la autocita para que sean los ciudadanos quienes pidan hora para vacunarse. En otras comunidades, en cambio, es el sistema de salud quien llama directamente a quien le toca con un horario asignado, o bien por teléfono o por SMS.

El sistema de autocita de Aragón permite ‘fidelizar’ algo más al ciudadano, ya que este tiene una actitud proactiva para concertar la inmunización. Cuando se abre la posibilidad para un grupo de edad, el plazo para cerrar esta cita no prescribe. Es decir, si por cualquier motivo alguien no tiene claro si vacunarse o no, puede aplazar la decisión -en principio- sin fecha límite. Lo que no puede es elegir la marca de vacuna. Existen personas que con el aplazamiento quieren que le llegue una firma u otra, pero es imposible garantizar cuál le va a tocar, teniendo en cuenta que la distribución cambia en función de los viales que llegan semanalmente y que, además, próximamente entrarán inyecciones de nuevas farmacéuticas.

En el caso de que alguien haya cerrado una cita y finalmente decida no acudir -o tenga un cambio de planes o contratiempo que le impida acercarse hasta su punto de vacunación- tiene que anular la reserva. El Salud pide que los ciudadanos cumplan este trámite, para que así se abra hueco a otra persona y se pueda poner la dosis reservada a otro ciudadano. Se puede hacer llamando al teléfono del Salud Informa (de pago) o enviando un correo electrónico a saludinforma@aragon.es con el nombre, los apellidos, el DNI, el código de identificación y las citas que se desean anular. Si anula la cita correctamente, esa persona tiene otra oportunidad para vacunarse. Si lo desea, incluso puede hacerlo inmediatamente después de haberla anulado.

¿Qué pasa en caso de que alguien directamente no acuda a vacunarse, sin anular la cita? Aunque se pueden estudiar los casos, en principio, esa persona pierde el ‘turno’. Es decir, que no puede volver a citarse de manera inmediata. Si se trata de un caso singular de alguien que, por una circunstancia extraordinaria, no ha podido desplazarse hasta el lugar de vacunación, “se puede estudiar el caso” para darle un nuevo hueco en el sistema, según apuntaron fuentes del departamento de Sanidad.

Como no hay una instrucción única para todo el país, cada Comunidad ha establecido un sistema propio. La mayoría optan por enviar una citación a cada ciudadano. Cuando alguien no acude, el mecanismo es distinto en cada lugar. Hay regiones que organizan unas segundas tandas para quienes no han ido, otras que distinguen el motivo de la renuncia -si es por rechazo expreso o por imposibilidad de acudir-, otras que los excluyen directamente… En Galicia, incluso, volverán a llamar a todos los que no han ido para tratar de convencerles de la conveniencia de vacunarse.