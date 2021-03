Quejas por el sistema de autocita para vacunarse de la covid-19

A partir de la próxima semana, y en función de la llegada de nuevas dosis, el Salud empezará a abrir agendas para vacunar a la población general de entre 55 y 79 años a través de la app 'Salud Informa' y de la página web, un sistema que, a juicio de los sindicatos, dificulta el acceso de aquellos que no estén familiarizados con el uso de las nuevas tecnologías.

"Hasta la fecha -recuerdan desde Fasamet-, la vacunación de mayores de 80 años se ha gestionado directamente desde los centros de salud, y ahora de esta franja de edad para abajo lo dejan en manos de que cada grupo se vaya autocitando, lo cual no deja de ser un trastorno", opina Leandro Catalán, presidente del sindicato de médicos de Atención Primaria.

A juicio de este médico, lo más aconsejable sería "mantener el mismo sistema" de citación que se ha llevado hasta la fecha y extenderlo al menos hasta los 65 años. "Por debajo de esa edad, la gente está más acostumbrada al uso de internet y al manejo de este tipo de herramientas, pero aun así este método puede ocasionar problemas", argumenta.

Catalán insiste también en la necesidad que hay de potenciar los servicios de admisión de los centros de salud para resolver este tipo de dudas y que no interfieran en el trabajo de las consultas. "Llevamos desde principios del mes de mayo pidiendo que se refuercen estos servicios. Se tendrían que ampliar las líneas de teléfono para dar cobertura a estas cuestiones y que no interfieran en el transcurso diario. Pero si resulta que no tenemos líneas suficientes y que tiene que llamar la gente para informarse de la vacunación, lo que van a hacer es bloquear el sistema", advierte este médico de familia.

Desde Csif-Aragón creen también que este sistema de autocita supeditado a Internet podría "dificultar el acceso" de un amplio grupo de población al que todavía no ha llegado la vacuna, fundamentalmente aquellas personas de entre 65 y 75 años que no estén familiarizadas con estas herramientas o que no dispongan de ellas.

"El que nos aboguen a todos a descargarnos una 'app' en el móvil me parece vergonzoso. Si ya nos tenemos que enterar por los medios de comunicación de cuándo pedir cita para vacunarnos, y además ahora hay que hacerlo a través de una app en el móvil o pedir cita en el centro de salud para conseguir el PIN que te permite utilizar esa app, estamos burocratizando el sistema", lamenta el presidete de Csif, Evangelino Navarro.

Desde Sanidad explican que el sistema de autocita que se prevé implementar en los meses de verano para extender la vacunación a otros grupos de edad es el mismo que se lleva empleando para la vacunación de colectivos esenciales, a través de la app 'Salud Informa' o de la web, introduciendo para ello el número correspondiente de la tarjeta sanitaria.