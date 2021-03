El Salud vacunará a 8.700 aragoneses de entre 55 y 65 años de colectivos esenciales con dosis de Astrazeneca

El Salud vacunará a unos 8.700 aragoneses de entre 55 y 65 años con dosis de Astrazeneca. Serán los pertenecientes a los colectivos esenciales ya incluidos en el calendario de inmunización. Es decir, policías locales, nacionales, bomberos, docentes y personal sanitario no considerado de primera línea. La confirmación se produjo ayer tras el Consejo Interterritorial, en el que Gobierno y comunidades autónomas acordaron ampliar el límite de edad de esta vacuna y ponérsela a la población general, una reivindicación que Aragón llevaba semanas persiguiendo y que iguala a España con países como Italia, Alemania, Bélgica, Países Bajos o Portugal.

La Comunidad, al igual que el resto de gobiernos autonómicos, retomará mañana la administración de estas dosis, paralizadas tras la aparición de varios casos de trombos en la Unión Europea.

Las 9.353 personas a las que se les anuló la cita empezaron a recibir ayer mensajes de texto con la nueva fecha. La intención es que todas reciban la primera inyección antes del día 1. Gran parte de los 8.700 aragoneses de entre 55 y 65 años que serán incluidos en el calendario de vacunación –hasta 5.000, según las estimaciones de la Consejería de Sanidad– pertenecen al ámbito docente. El Ejecutivo autonómico abrirá la autocita en cuanto se inoculen las dosis aplazadas y las ya agendadas a partir del miércoles, otras 2.749.

La intención es que, cuando esto ocurra, puedan reservar fecha y hora tanto los trabajadores de colectivos esenciales de 55 años o menos como los que superan esta edad. Esto ocurrirá "en los próximos días". Por el momento, el Departamento no contempla la incorporación de otras profesiones, ya que la prioridad ahora es completar la inmunización de estas personas y, ya de cara a finales de abril o principios de mayo, empezar con las segundas dosis de estudiantes universitarios en prácticas y el resto de gremios vacunados con Astrazeneca.

Mientras, se seguirá inoculando a los mayores de 80 años y los grandes dependientes con los sueros de Pfizer y Moderna y, cuando todos hayan recibido los dos pinchazos, se pasará a los comprendidos entre los 70 y los 79.

En estos momentos, los centros de salud tienen capacidad para administrar unas 2.000 dosis de Astrazeneca al día, según cálculos de Sanidad. No se descarta, no obstante, que algún ambulatorio abra más vías para acelerar el proceso. Sobre la mesa no estaría, en todo caso, el uso de equipamientos como el Palacio de Congresos de la Expo, opción que se reserva para más adelante, una vez que España reciba el remedio de Janssen, que requerirá de una única dosis.

Esta semana, el Departamento de Sanidad tiene previsto administrar 30.048: 17.748 de Pfizer, 5.700 de Moderna y 6.600 de Astrazeneca. Unas 300 irán a parar a profesionales de la sanidad pública y privada, 279 a residencias, 21.378 a dependientes de grado 3 y mayores de 80 años y 8.091 a otros colectivos profesionales. La mayoría, hasta 21.732, se quedarán en Zaragoza, mientras que los sectores de Huesca y Teruel contarán con 1.806 y 1.422, respectivamente.

El Gobierno central no descarta incluso ampliar la vacuna de Astrazeneca por encima de los 65 años. "Está sobre la mesa. Estamos a la espera de los ensayos clínicos. Queremos conocerlos con exactitud, pero lo que se conoce apunta bien", afirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias, al término del Consejo Interterritorial.