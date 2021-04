Tres teléfonos sustituirán al 902 del Salud tras las críticas por ser de pago y por el "caos" de las autocitas

Sanidad sustituirá el polémico 902 que hasta ahora centralizaba las solicitudes de información sobre el proceso de vacunación por tres líneas de "tarifa habitual", una por provincia, que, previsiblemente, empezarán a funcionar la próxima semana. El elevado coste de las llamadas al teléfono 902 55 53 21, de 0,72€ el minuto, provocó hace unos días una oleada de críticas y algunos usuarios denunciaban esperas de más de diez minutos.

"No entendemos que una entidad pública te cobre por un servicio de cara al ciudadano que ya estás pagando con tus impuestos. Es un servicio público, y no deberían existir estas líneas en el Salud", denuncia Javier Arredondo, presidente del Foro Aragonés de Pacientes.

La consejera, Sira Repollés, tuvo que hacer frente a las críticas de PP, Ciudadanos, Vox e IU por el "caótico" proceso de autocita. Pese a reconocer problemas puntuales, instó a "no subestimar" la capacidad de los mayores a la hora de acceder a internet, ya que los huecos ofertados en estas últimas semanas se han agotado en cuestión de horas. También avanzó que la web se ha reforzado con dos servidores y que se ha mejorado el ‘software’. "Se han registrado 243.000 usuarios diferentes en una semana y hasta 700 u 800 citas en tramos de diez minutos, un estándar de calidad que otros querrían. La única limitación es la disponibilidad de dosis", aseveró.

En este sentido, subrayó que en Aragón ya hay más personas inmunizadas (117.258) que contagiadas (116.730). "Nuestra dependencia de las dosis disponibles es determinante y obliga a hacer la planificación semana a semana, pero a pesar de que las farmacéuticas no siempre han cumplido sus compromisos, no ha habido que suspender ningún día la vacunación por falta de citados y ningún citado se ha quedado sin vacuna", manifestó.

La consejera también tuvo que enfrentarse a las críticas del PP, Cs y Vox por la vacunación de 927 funcionarios de los servicios centrales y provinciales de Sanidad y el Salud. La popular Ana Marín recalcó que se incluyeron profesiones "en absoluto reconocidas como sanitarias". "Simplemente no es ético, y si no es ético no debe hacerse", remarcó. Por su parte, Susana Gaspar, de Ciudadanos, criticó que se priorizase a estas personas sobre otros colectivos como los taxistas o las cajeras de supermercado y Santiago Morón, de Vox, lamentó que recibiesen la primera dosis antes que los grandes dependientes o las personas que están a la espera de un trasplante.

En respuesta, Repollés recalcó que esta posibilidad aparece en la estrategia nacional de vacunación. "Yo misma me podía haber vacunado por sanitaria, por persona de riesgo y a lo mejor por consejera, pero hemos decidido que sea por edad", agregó.