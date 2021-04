Confusión y quejas en las autocitas para vacunar: "Por teléfono no he podido pedir e internet estaba bloqueado"

El acceso a las autocitas para la vacuna de la covid-19 por internet y a la aplicación móvil de Salud Informa en Aragón ha resultado este jueves complicado en algunos momentos para los primeros grupos de mayores del calendario de vacunación de Aragón, que ya no serán llamados por teléfono.

Hasta ahora, los centros de salud han ido avisando vía telefónica a los mayores de 80 años para decirles el día y la hora en la que tenían que acudir para inocularles la vacuna de Pfizer. No será así con los siguientes, (de 76 a 79 años), que solo pueden solicitarla 'online' o por la app.

"Por teléfono no he podido pedir e internet estaba bloqueado", explicaba una de las usuarias que salía del centro de salud del Seminario, en el barrio zaragozano de La Romareda, después de pedir una solución a la persona que atendía en la entrada, que pese a las explicaciones detalladas solo podía remitirle a que volviera a entrar en la web. "Ayer alguna de mis amigas ya se metió en internet y le dieron cita. Yo lo intenté un poco después y que si pin, que si bloqueado, que si error...", lamentaba. "No es que sea una experta en internet, pero estas cosas las domino", aseguraba.

Una fila ordena de personas de 80 años esperaban para ser vacunados y salían sin ninguna queja. A algunos les habían llamado hacía unos 10 días para que fueran al centro de salud.

"Sobrecarga"

Desde el Gobierno de Aragón han explicado que se ha podido producir un problema puntual de "sobrecarga" del sistema informático al entrar un nuevo grupo de población, "si entran todos a la vez", pero han asegurado que funcionaba. Actualmente también pueden pedir cita otros colectivos como los nacidos entre 1956 y 1958, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, docentes, profesionales sanitarios y emergencias, trabajadores sociosanitarios, grandes dependientes y sus cuidadores. Estos últimos, pendientes de los cambios en el calendario tras limitarse la administración de la vacuna de Astrazeneca por el riesgo de trombos a personas de 60 a 65 años.

Sin embargo, las quejas por los problemas para conseguir cita continuaban en las redes sociales. Algunas personas habían intentado entrar por la mañana y otras desde el día anterior por la tarde, sin éxito.

@SaludPublicaAra ¿Qué sucede con la página web y el teléfono de atención? No hay manera de usar ni lo uno ni lo otro. Tampoco funciona la aplicación móvil para la consulta de historial médico aun teniendo cl@ve permanente. — Marisa Peñalosa (@marisapennalosa) April 8, 2021

Toda la mañana intentando solicitar una cita para vacuna por app o web de @SaludPublicaAra .Todo el rato ERROR de conexión . — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 (@albertoaf2) April 8, 2021

Persona de 75 años en Aragón

Anuncian que ya se pueden vacunar.En el centro de salud le dicen que ahí no dan citas ,que la tiene que solicitar descargándose una app o en la web .

Tiene que avisar a alguien que sepa hacerlo y ...la app y web ¡NO FUNCIONA! @SaludPublicaAra — 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 (@albertoaf2) April 8, 2021

En muchos casos eran citas para familiares mayores, ya que denunciaban que para este colectivo de más edad era una dificultad añadida que solo se pudieran concertar por internet o el móvil.

Además de no funcionar, ¿por qué no se plantean citar desde el Salud? Muchos de ellos no pueden acceder a este sistema de citación — Ana Anguiano (@Anaarag) April 8, 2021

Desde el Colegio de Enfermería de Zaragoza han reconocido que este jueves "está siendo un día complicado con la citación en la web" y los usuarios "vienen a preguntar" a los centros de salud. Su presidenta, Teresa Tolosana, ha dicho que "lo único que les podemos decir es que a partir del lunes lo vuelvan a intentar". Ha esperado "que sean problemas de arranque y se solucionen pronto".

Marina, otra usuaria del centro de salud zaragozano lamentaba que "hemos venido a preguntar directamente al ambulatorio y nos vamos igual que hemos venido. Nos han dicho que está todo bloqueado y que hasta el lunes no se podrá". "Falta información fiable que te lleve a dar los pasos. Nos están liando a todos", lamentaba con otras dos usuarias del centro de salud zaragozano, y pedían más recursos. "Si hubiera el doble de personal las vacunas ya estarían puestas", aseguraba. O que se recurriera a voluntarios, planteaban.

Sanidad calcula que este nuevo grupo que se incorpora al calendario está formado por 50.000 personas, que se inmunizan con la vacuna de Pfizer.