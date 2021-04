Este es el perfil de las personas afectadas por los trombos que provoca la vacuna de AstraZeneca

La polémica alrededor de la vacuna de AstraZeneca para prevenir el desarrollo de la covid-19 es constante desde que se documentaron diversos casos de trombosis en personas que la habían recibido. Aunque el número de afectados es mínimo (222 en 34 millones de dosis inoculadas en Europa, 12 en 1,7 millones de inyecciones en España) la alarma ha cundido entre la población que sigue esperando su turno para la vacuna, así como entre aquellos grupos a los que ha sido asignada como arma contra el coronavirus. En Europa se han dado 169 casos de trombosis de senos venosos y 53 en el abdomen. En España, en concreto, son 8 en senos venosos y 4 en abdomen.

De momento, varios países han suspendido o acotado su administración a ciertos grupos de edad, algo que también está ocurriendo estos días con diferentes comunidades autónomas españolas, Aragón entre ellas. Desde este miércoles 7 de abril y hasta nueva orden, la vacuna de AstraZeneca solamente se administrará a mayores de 60 años y personas de hasta 65 años.

Los casos de trombosis, más frecuente en mujeres menores de 55 años

De los casos identificados de trombosis tras la vacuna de AstraZeneca se ha podido concluir que predominan las mujeres menores de 55 años. Hay que estar alerta ante ciertos síntomas descritos tras recibir la vacuna, como dificultad para respirar; dolor en el pecho; hinchazón o dolor en una pierna; dolor abdominal persistente; dolor de cabeza intenso y persistente o que empeora más de 3 días después de la vacunación; visión borrosa o doble; múltiples hematomas pequeños y manchas rojizas o violáceas en la piel. Los episodios más frecuentes afloran en las dos semanas siguientes a la vacuna, aunque no se han encontrado factores de riesgo que señalen qué población puede o no debe recibir esta vacuna. Son eventos adversos raros y muy poco frecuentes. Hay que recordar que el dolor de cabeza, malestar, febrícula, mialgias, así como náuseas y vómitos, son frecuentes tras la vacunación, y que pueden tratarse con paracetamol. Estos síntomas no suelen durar más que unos pocos días.

No obstante, la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Sanidad español coinciden en calificar de eficaces y seguras a las vacunas disponibles, además de recalcar que están contribuyendo a "reducir el impacto de enfermedad grave por la covid-19". La directora de la Agencia Española de Medicamentos (AEMPS), María Jesús Lamas, explicaba este miércoles 7 de abril que "los efectos adversos son algo normal, pero en este caso al usarse de forma masiva tiene más resonancia en la opinión pública. Esto no debe minar la confianza en las vacunas".

Para resolver la pauta de vacunación de quienes han recibido ya la primera dosis de AstraZeneca y están a la espera de la segunda, se valora la posibilidad de no administrarla, según dijo la ministra de Sanidad, Carolina Darias. "El porcentaje de eficacia es del 70% solo con una sola dosis". También se contempla administrar una segunda dosis de otra vacuna.

