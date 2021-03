¿Qué tipo de vacuna te toca? ¿Pfizer, Astra Zeneca o Moderna?

1

Personas a vacunar con Pfizer o Moderna

- Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en residencias de personas mayores y de atención a grandes dependientes.

- Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

​- Personal de ámbito hospitalario y de AP no considerado en grupo 2; y personal de odontología, higiene dental y pacientes sin mascarilla tratados durante más de 15 minutos.

​- Grandes dependientes no institucionalizados.

- Personas de 80 y más años.

​- Personas de 70 a 79 años.

- Personas de 60 a 69 años.

- Personas con menos de 60 años con condiciones de riesgo alto y susceptibles de desarrollar la covid-19 grave.

- (>55 años). Personal servicios SP gestión y respuesta a la pandemia; personal sanitario y sociosanitario no vacunado anteriormente; fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, oficinas de farmacia, protésicos dentales; personal IIPP.

​- (>55 años). Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad.

​- (>55 años). Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas.

- (>55 años). Docentes y personal de educación infantil y educación especial.

- (>55 años). Docentes y personal de educación primaria y secundaria.

- Personas de entre 56 y 59 años.



​* En negrita están los grupos en los que la vacunación podrá solaparse por cuestiones organizativas y de factibilidad.