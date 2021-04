Los últimos pinchazos de Astrazeneca antes de la decisión

Ni el drama de Rocío Carrasco, ni las complicaciones con la renta de la covid. Si de algo se hablaba ayer en las filas de vacunación de los centros de salud era de los vaivenes con la Astrazeneca.

"Justo cuando estaba esperando para vacunarme en el grupo de Whatsapp del instituto estaban comentando las últimas noticias, que si había una reunión de Sanidad con todas las comunidades y se podía suspender su uso. Me he puesto algo nerviosa, pero nada más". Ante esta tesitura se encontró ayer tarde en el ambulatorio Las Fuentes Norte de Zaragoza Jara Parrilla, profesora de secundaria en el Grande Covián además de paleontóloga investigadora.

A esas horas no se sabía que Sanidad iba a parar de forma temporal la vacunación para los menores de 60 años como ella y los otros protagonistas de este reportaje. Las dudas sobre vacunarse o no nunca le entraron porque, aseguró, inmunizarse es "la única forma de avanzar". "Yo confío en que si las agencias le han dado el visto bueno es porque que se ha hecho bien y ha pasado un montón de controles hasta llegar a aquí".

Una opinión en la que coincidieron Ana Latorre y José Ángel Cordón, arquitecta y fontanero, respectivamente, compañeros de trabajo en la empresa Ferrovial que trabaja para el Ayuntamiento de Zaragoza en el mantenimiento de los colegios de la ciudad. El tema fue motivo de conversación pero ambos lo tenían claro.

Ella, que tiene un niño pequeño al que da el pecho, sí que preguntó si había alguna contraindicación para estar segura. Llegó a plantearse qué podría pasar si finalmente, como ocurrió, cancelan su uso y "cómo se garantizará la segunda dosis" o si este pinchazo se lo han llevado "gratuito". Los que recibieron en el ambulatorio de las Fuentes Norte la primera dosis anglosueca se fueron con cita para finales de junio.

Cordón es de los que opina que tras esta controversia "puede haber intereses económicos de la farmacéuticas" e incluso una "politización" de la polémica. Confía en lo que "decidan las autoridades" y más después de que la Agencia Europea del Medicamento se reafimara ayer en la "alta eficacia" para evitar la enfermedad a pesar de hallar vínculos con "casos muy raros" de trombos.

Los mayores de 80 años a los que se administra la vacuna Pfizer no eran ajenos a la polémica. A media mañana el Gobierno llamó al orden a las autonomías para que no decidieran sobre la vacunación después de que Castilla y León anunciase que dejaba de suministrar AstraZeneca. "¿Qué vacuna me vas a poner?, ¿No será esa de los trombos, verdad?". Fue la pregunta más repetida por los ancianos citados en el Centro de Formación del Colegio de Médicos de Zaragoza, cedido al equipo del ambutorio de Sagasta. La respuesta la llevaban por escrito en el papel que se les entrega, pero querían cercionarse.

"De lo que no cabe duda es que hay cierta inquietud y angustia con este tema", concluyó una de las enfermeras.

