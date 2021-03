Guía de vacunación en Aragón: cuándo, qué grupos, con qué vacunas y cómo pedir cita

Aragón continúa inoculando dosis contra el coronavirus según lo establecido en la Estrategia de Vacunación elaborada por el Ministerio de Sanidad. Este plan, en marcha desde el 27 de diciembre de 2020, está basado en dos pilares: la priorización de los grupos de mayor riesgo y la disponibilidad de vacunas. Hasta el momento, en España se están suministrando dosis de tres vacunas distintas: Pfizer/BioNTech, Moderna y Astrazeneca, aunque está previsto que a lo largo de abril se incorpore también la de Janssen (la primera monodosis autorizada en la UE).

Los grupos de vacunación se han establecido en base al riesgo de exposición al virus (personal de primera línea y otros trabajadores esenciales, así como personas de edad avanzada), pero también en función de la llegada de vacunas. Por el momento, la vacuna de Astrazeneca solo está autorizada hasta los 65 años (o mayores de 65 considerados trabajadores esenciales), por ello, se ha priorizado la administración de dosis de Pfizer/BioNTech y Moderna a los mayores.

En Aragón, se ha completado prácticamente la vacunación de los grupos 1 (Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes) y 2 (Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario); y el plan se encuentra muy avanzado en los grupos 3 (Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias), y 4 [Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas]. Asimismo, con las dosis de Astrazeneca (hasta los 65 años) se ha podido avanzar en la vacunación del grupo 6 (Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad, como cuerpos y fuerzas de seguridad y personal docente).

Asimismo, está previsto que la vacunación de personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y años anteriores), que pertenecen al grupo 5A, esté completada el 27 de abril, según las últimas declaraciones de la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés. Unos días antes, a partir del 5 de abril, se prevé comenzar con los grupos de 61 a 65 (grupo 5C) y desde el 12 de abril a los de 75 a 79 (parte del 5B).

A continuación, se detalla el proceso de vacunación por grupos, con las fechas previstas de vacunación, la vacuna a recibir y las pautas para pedir cita:

Grupo 1. Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes.

La mayoría de las personas de este grupo ya han sido vacunadas. Aquellas pendientes de administración de alguna dosis se irán completando próximamente.

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: En curso, prácticamente concluida.

Cómo pedir cita: Se gestiona directamente en los centros de salud y hospitales.

Grupo 2. Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario.

Este grupo incluye al personal que tiene mayor riesgo de exposición por llevar a cabo actividades de atención directa a pacientes covid (contacto estrecho y con mayor tiempo de exposición), así como por tener mayor probabilidad de tener contacto con una persona con infección por SARSCoV-2:

- Personal en el ámbito sanitario que trabaja de cara al paciente, en los siguientes entornos (incluidos los que desempeñan otras funciones distintas a la prestación de servicios sanitarios -administrativo, limpieza, voluntariado, etc.-):

Unidades, consultas o circuitos COVID.

Puertas de entrada de pacientes agudos a los servicios de salud (servicios de admisión, urgencias, emergencias, atención primaria, servicios de prevención de riesgos laborales, instituciones penitenciarias y cualquier especialidad que reciba pacientes agudos). También personal de unidades móviles de atención directa a pacientes covid.

Transporte sanitario urgente.

Servicios de cuidados intensivos u otras unidades que asuman estas funciones en caso necesario.

Cualquier servicio de cuidado no intensivo donde se realicen procedimientos que puedan generar aerosoles26 .

Servicios y unidades con pacientes de alto riesgo (oncología, hematología, etc.).

Servicios centrales donde se toman y manipulan muestras que potencialmente pueden contener virus viables.

Personal sanitario de salud pública que trabaja en la gestión directa de la pandemia y en función de su riesgo de exposición.

Personal de los equipos de vacunación, incluyendo a aquellas personas de salud laboral y medicina preventiva que van a participar en la administración de las vacunas frente a covid-19.

- Personal del ámbito sociosanitario. Incluye el personal que trabaja en otros centros de atención a personas mayores y de riesgo diferentes a los residenciales incluidos en el grupo 1. De manera específica, las personas que realizan un trabajo proporcionando cuidados estrechos a personas de poblaciones de riesgo en sus hogares (mayores, personas dependientes, enfermos, etc.) se vacunarán en el grupo 4. En este grupo no se incluyen los cuidadores no profesionales (familiares, convivientes…).

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: En curso, prácticamente concluida.

Cómo pedir cita: Se gestiona directamente en los centros de salud y hospitales.

Grupo 3. Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias.

- GRUPO 3A. Incluye los siguientes profesionales en activo:

Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado de primera línea -grupo 2-, en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas.

En otros ámbitos, se vacunará al personal de odontología, higiene dental y otro personal sanitario que atiende de forma habitual a pacientes sin mascarilla y durante un tiempo superior a 15 minutos.

- GRUPO 3B. Personal en activo de los colectivos que figuran a continuación, en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar las medidas de protección adecuadas:

Personal de los servicios de salud pública implicado en la gestión y respuesta a la pandemia que no se haya vacunado en el grupo 2.

Personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad, incluyendo servicios de inspección sanitaria, medicina legal y forense, consultas médicas privadas, servicios de ayuda a domicilio, centros de menores y centros de día o equivalentes, así como estudiantes sanitarios y sociosanitarios que realicen prácticas clínicas.

Personal sanitario de los siguientes colectivos: fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, protésicos dentales, logopedas y personal de psicología clínica.

Trabajadores de instituciones penitenciarias (IIPP).

- GRUPO 3C. Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad

Vacuna: Pfizer/BioNTech, Moderna y Astrazeneca. Las personas del grupo 3, fundamentalmente del 3B y 3C, que comiencen con la pauta de vacunación y hayan nacido entre 1966 y 2003 (entre 18 y 55 años), se vacunarán con Astrazeneca. No obstante, tras la ampliación de la vacuna de Astrazeneca hasta los 65 años (o mayores de 65 para los sectores esenciales como el grupo 3), se podrá vacunar también a las personas de entre 55 y 65 (o más) años con dosis de Astrazeneca.

Fecha de vacunación: En curso. Estado avanzado. Los trabajadores de estos grupos mayores de 55 (empezando por los de 61 a 65) comenzarán a vacunarse con Astrazeneca a partir del 5 de abril.

Cómo pedir cita: Se solicita a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

Grupo 4. Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas.

En este grupo se incluyen aquellas personas consideradas grandes dependientes (grado III) según la Ley de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembreA ), aquellas que hayan solicitado el reconocimiento y las que no lo hayan solicitado aún pero esté médicamente acreditado por tener enfermedades que requieran intensas medidas de apoyo para desarrollar su vida, incluidas aquellas institucionalizadas y no institucionalizadas. Los cuidadores profesionales que atienden a estas personas con gran dependencia en sus hogares se podrían vacunar en la misma visita que las personas a las que asisten, si no se han vacunado con anterioridad.

Aragón ha empezado a vacunar en los centros de salud a los familiares que cuidan de grandes dependientes (antes solo se inoculaban las dosis contra la covid-19 a una persona por dependiente en las visitas a domicilio). Estas personas irán siendo citadas en los centros de salud de la Comunidad en función de la disponibilidad de vacunas.

Vacuna: Estas personas (dependientes y cuidadores profesionales) se vacunarán con vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna o con vacuna de Astrazeneca, en función de la edad de la persona (hasta los 65 años preferiblemente con Astrazeneca).

Fecha de vacunación: En curso. Estado avanzado.

Cómo pedir cita: Se gestiona directamente en los centros de salud.

Grupo 5. Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores.

- GRUPO 5A. Personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y años anteriores)

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: En curso. Aragón prevé que la vacunación de los mayores de 80 años esté completada (es decir, que hayan recibido las dos dosis) el 27 de abril.

Cómo pedir cita: Se gestiona directamente en los centros de salud.

- GRUPO 5B. Personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos incluidos)

Debido a la disponibilidad de vacunas, este grupo se ha dividido en dos:

#De 75 a 79 años (nacidos entre 1942 y 1946):

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: Se prevé comenzar la vacunación el 12 de abril.

Cómo pedir cita: Se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

#De 70 a 74 años (nacidos entre 1947 y 1951):

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: Todavía no hay fechas para el inicio de la vacunación. Se prevé incorporar a este subgrupo en cuanto haya una mayor disponibilidad de vacunas aptas para este grupo de edad.

Cómo pedir cita: Se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

- GRUPO 5C. Personas entre 60 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1961, ambos incluidos)

Debido a la disponibilidad de vacunas, este grupo se ha dividido en dos:

#De 66 a 69 años (nacidos entre 1955 y 1952):

Vacuna: Pfizer/BioNTech y Moderna.

Fecha de vacunación: Todavía no hay fechas para el inicio de la vacunación. Se prevé incorporar a este subgrupo en cuanto haya una mayor disponibilidad de vacunas aptas para este grupo de edad.

Cómo pedir cita: Se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

#De 61 a 65 años (nacidos entre 1956 y 1960):

Vacuna: Astrazeneca (la ampliación del suministro de la vacuna de Astrazeneca hasta los 65 años ha permitido incluir a este subgrupo en la vacunación).

Fecha de vacunación: Se prevé comenzar la vacunación a partir del 5 de abril.

Cómo pedir cita: Se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

#Las personas de 60 años se incorporarán en cuanto haya una mayor disponibilidad de vacunas.

Grupo 6. Colectivos en activo con una función esencial para la sociedad.

- GRUPO 6A. Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas.

- GRUPO 6B. Docentes y personal de educación infantil y educación especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

- GRUPO 6C. Docentes y personal de educación primaria y secundaria, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden al alumnado.

Vacuna: Astrazeneca. Las personas del grupo 6 que comenzaron con la vacunación de Astrazeneca fueron las nacidas entre 1966 y 2003 (entre 18 y 55 años), no obstante, tras la ampliación de la vacuna de Astrazeneca hasta los 65 años (o mayores de 65 para los sectores esenciales como los del grupo 6), se podrá vacunar también a las personas de entre 55 y 65 (o más) años con dosis de Astrazeneca.

Fecha de vacunación: En curso. Los trabajadores de este grupo mayores de 55 (empezando por los de 61 a 65) comenzarán a vacunarse con Astrazeneca a partir del 5 de abril. Los de 56 a 60 tendrán que esperar a la llegada de más dosis.

Cómo pedir cita: Se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa, que ofrece la opción de solicitar cita en uno de los puntos de vacunación y en los horarios establecidos para cada grupo.

Grupo 7. Menores de 60 años con condiciones de riesgo alto.

Las condiciones de alto riesgo a vacunar se describirán más adelante.

Vacuna: Recibirán las vacunas de Pfizer/BioNTech y Moderna u otras que haya disponibles más adelante.

Fecha de vacunación: Las personas con condiciones de alto riesgo mayores de 16-18 años se vacunarán una vez se haya completado la vacunación de las personas de 60 y más años de edad.

Cómo pedir cita: Todavía no se ha especificado, pero es de prever que se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa.

Grupo 8. Personas entre 56 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1965, ambos inclusive).

Vacuna: Preferiblemente Astrazeneca u otras disponibles más adelante.

Fecha de vacunación: Todavía no se ha especificado.

Cómo pedir cita: Todavía no se ha especificado, pero es de prever que se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa.

Grupo 9. Personas entre 45 y 55 años de edad (nacidas entre 1966 y 1976, ambos inclusive).

Vacuna: Preferiblemente Astrazeneca u otras disponibles más adelante.

Fecha de vacunación: Todavía no se ha especificado.

Cómo pedir cita: Todavía no se ha especificado, pero es de prever que se solicitará a través del sistema de autocita incorporado a la aplicación y la página web de Salud Informa.

Menores de 45 años sin condiciones de riesgo.

Todavía no se ha especificado ningún protocolo para este grupo.