La economía aragonesa permanece "expectante" ante el impacto del coronavirus

Bares, restaurantes, hoteles y todo tipo de comercios salvo supermercados, farmacias y estancos han tenido que cerrar desde este domingo en Aragón. Una situación inédita que tras la declaración de alarma en toda España para intentar frenar el avance del virus Covid-19, se ha ido extendiendo desde que se adoptara en Madrid. Una paralización decretada por el Gobierno regional que ha puesto en cuarentena a la economía. "Los efectos no habían sido sensibles hasta ahora en Aragón", reconoce Marcos Sanso, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Zaragoza. Las primeras consecuencias se habían notado en la bajada de las importaciones y exportaciones por el descenso del tráfico de mercancías que produjo el inicio de la ahora pandemia en China. "Ha habido una influencia a nivel global del problema en China, que ha influido en las cadenas de suministro", apunta. Pero todavía no se disponen de estadísticas oficiales de comercio exterior para conocer el alcance.

Bajada de actividad

El descenso se ha venido notando en este inicio de año cuando se empezó a reducir la llegada de contenedores de mercancía por el cierre de las fábricas chinas, que ahora empiezan a retomar su actividad. En la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ) la situación se afronta "con cierta bajada de actividad pero operativos, manteniendo el servicio conforme a las demandas operadores y del mercado", explican desde el nudo logístico que recibe y envía mercancía desde la capital aragonesa a los puertos más cercanos. En estos momentos reconocen que se encuentran "expectantes ante el desarrollo de los acontecimientos para adaptarnos a los mismos".

"El impacto en el crecimiento previsto este año va a ser más fuerte de lo que se esperaba"

El principal efecto ahora es la "incertidumbre", apunta Sanso. En unas primeras estimaciones sobre "el impacto en el crecimiento previsto este año", reconoce que "va a ser más fuerte de lo que se espera". Por ello, la rebaja de dos décimas que se anunció recientemente cree que se quedará corta. "Yo creo que el PIB crecerá menos del 1,5% previsto", asegura. La Unión Europea ha reconoce que el PIB de la zona euro de 2020 puede caer.

Desde el Colegio de Economistas de Aragón, su presidente, Javier Nieto, estima que las últimas medidas suponen un "frenazo" para la economía que hará que haya un "conjunto global de pérdida de actividad que nos hará perder unas décimas de PIB como mínimo". "El país se va a frenar", afirma.

El comercio, la hostelería y el turismo ya se habían puesto en alerta por la amenaza de cierre que se cernía sobre ellos tras tomar la decisión la Comunidad de Madrid. Las medidas de prevención para controlar el contagio de la enfermedad ya habían llevado a adelantar el cierre de la campaña de esquí en el Pirineo aragonés, una de las principales fuentes de creación de empleo y riqueza del turismo regional. Este sábado fue el último día de apertura de las pistas.

"Si esto se prolonga hasta la primera quincena de mayo los efectos serán sensibles", augura Sanso, que tenía previsto participar este miércoles en una jornada sobre los efectos económicos del coronavirus organizada en la Cámara de Comercio de Zaragoza que se ha cancelado, incluida la retransmisión por 'streaming' que se barajó como alternativa.

"Habrá un antes y un después de la crisis del coronavirus"

El presidente de la Federación de empresarios de comercio de la provincia de Zaragoza (ECOS), José Antonio Pueyo, cree que "habrá un antes y un después de la crisis del coronavirus". Desde el inicio de la epidemia en China algunos negocios han ido notando "problemas con el suministro de determinados componentes informáticos que vienen del sudéste asiático y que tienen alguna restricción en la importación y no llegan". Sin embargo, ahora los efectos son mayores. Antes de la declaración de estado de alarma ya se percibía "la ausencia de los consumidores por las calles" que "está haciendo bajar estrepitosamente las ventas", lamenta. Solo se mantiene la compra de productos diarios aunque con el lado negativo de la "acumulación de 'stocks' alimenticios y de higiene personal que se está produciendo" augura que "luego decaerá" ya que "es una compra anticipada".

El miedo es mayor entre los hosteleros aragoneses, que antes de la declaración del cierre de establecimientos comparecieron en Zaragoza para pedir al Gobierno medidas concretas para saber qué hacer con sus negocios si el Gobierno les obliga a bajar la persiana, algo que ha acabado ocurriendo. El sector ha alertado este viernes de que el desplome de las reservas ha superado el 80% y da por perdida la Semana Santa.

El primer paquete de medidas anunciado por el Gobierno central se ha quedado corto para algunos beneficiarios. "Se basan en posponer el pago de los impuestos y cotizaciones en algunos casos pero no se palía el grave quebranto económico que va a suponer esta crisis del coronavirus, porque lo que no se paga ahora en primavera se pagará en verano", apunta Pueyo.

En este sentido, desde la asociación de trabajadores autónomos ATA Aragón, su presidenta, Mayte Mazuelas, ha lamentado que "el Gobierno central lo único que ha dicho para los autónomos es aplazar seis meses los impuestos, que ya lo teníamos, aunque nos quita los intereses", explica. El colectivo ha elaborado una propuesta conjunta de medias, que han firmado las principales organizaciones del sector (ATA, UATAE y UPTA) para hacérsela llegar al Gobierno. En ella piden que todos los autónomos tengan garantizada "la prestación por cese de actividad". Esta se abonaría tanto a los que se vean obligados al cierre de sus negocios y abandono de su actividad "por las decisiones de los diferentes ejecutivos o por la falta de actividad", aclara Mazuelas, así como aquellos que deban permanecer en sus domicilios para el cuidado de hijos o dependientes. Las organizaciones piden su "reconocimiento y concesión automáticos" entendiendo que la epidemia es un supuesto de fuerza mayor.

"Los empresarios pueden hacer ERE y los trabajadores pueden irse al paro. Ahora queremos que lleguen a acuerdos con autónomos"

Además, se plantea la bonificación del 100% de la cuota de Seguridad Social desde el primera día. "Los empresarios pueden hacer ERE, los trabajadores pueden irse al paro", recuerda Mazuelas la también vicepresidenta nacional de ATA, en referencia al diálogo de estos días de los sindicatos y empresarios. "Ahora queremos que lleguen a acuerdos con autónomos". Por ello, espera que el Gobierno anuncie pronto un nuevo paquete de medidas más concretas dirigidas al colectivo.

Advierte que esta nueva crisis ha llegado en un momento de pérdida de autónomos desde comienzo de año y tras la incertidumbre política con la falta de Gobierno en España. "Hemos perdido muchos autónomos en Aragón desde enero", lamenta. La comunidad tiene 101.007 profesionales dados de alta en el régimen especial, unos 2.800 menos que hace un año.

El anuncio de conceder aplazamientos y fraccionamientos de pagos de impuestos y los créditos blancos a través del ICO son considerados el "chocolate del loro" por Pueyo porque solo consiguen "diferir el pago para más tarde". Pide una exención o rebaja de impuestos porque "no estamos ingresando" y augura que después puede haber "miedo al consumo".

"Hemos ido notando que los clientes nos iban alertando de que se les iban cayendo contratos y actividad en sectores como la hostelería y la organización de eventos, que les iban cancelando todo hace 15 días y esta semana nos ha pasado a todos", confiesa Nieto. "Todos hemos cancelado todo. Tenemos las agendas vacías porque no tenemos una reunión", afirma el presidente de los economistas. Pero "lo que dejamos de hacer habrá que hacerlo más deprisa", augura respecto a las obligaciones fiscales, auditorías y aprobación de las cuentas de las empresas si no hay más medidas excepcionales.

Problemas de liquidez

"Va a haber falta de liquidez en las empresas", explica. En ello coincide el catedrático Marcos Sanso, que confía en que el Gobierno "se va a precipitar en sacar otras medidas porque ahora son muy insuficientes". Las empresas van a reducir sus ingresos pero tienen unos gastos fijos por lo que se darán los problemas de liquidez. Por ello, aconseja medidas dirigidas a ayudar la llegada de liquidez. "Si no tienen actividad facilitarles que puedan hacer un ERE, más flexibilidad en el mercado trabajo, bajada de las cotizaciones a la Seguridad Social..." pone como ejemplos. Todo ello para evitar "que echen a más gente", como temen los sindicatos.

Otras medidas han sido mejor recibidas como la asimilación a la baja laboral por accidente de trabajo de personas contagiadas o aisladas por el coronavirus, apunta Pueyo. El sector del comercio ha registrado también un aumento de las ventas por internet, en las que afirma que "participamos grandes y pequeños". Además, desea que esta situación sea una oportunidad para que los consumidores acudan "a formatos de proximidad, menos saturados, o por la ausencia o miedo a la utilización de transportes".

La crisis ha aumentado hasta ahora las ventas en sectores como la alimentación, que junto con el de la logística ha garantizado el abastecimiento de productos básicos, ante la psicosis que se ha desatado entre los compradores. "El transporte no va a dejar a la sociedad en la estacada. Somos un servicio público al servicio de la sociedad", asegura José Antonio Moliner, presidente de los transportistas agrupados en Tradime Aragón. Considera que esta crisis puede suponer un "punto de reflexión" sobre la percepción que se tiene del colectivo. Respecto al vaciado de supermercados por las compras compulsivas de estos días, explica que los pedidos que hacen las cadenas "se hacen de semana en semana y no están pensados para la acaparación que está haciendo la gente". A ello se une que algunos establecimientos no tienen espacio para almacenar.

Nieto hace un llamamiento a la "calma" ante lo que considera un "comportamiento irracional" en algunos casos como la compra masiva de papel higiénico o mascarillas. A las empresas les pide que preparen "planes de contingencia" en los que incluyan posibilidades como el teletrabajo, en la medida de lo posible.

Sigue aquí la actualidad sobre el coronavirus.

Apúntate a nuestro boletín y recibe en tu correo las últimas noticias, claves y datos sobre el coronavirus.