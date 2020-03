El sector de la hostelería sufre un desplome superior al 80% en las reservas y anticipa la pérdida de la Semana Santa

Sin saber como reaccionar ante esta crisis y conscientes, como ha señalado Luis Baquer, presidente de la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Aragón (CEHTA) , de que al final todo va a cerrar (porque ya están canceladas más del 80% de las reservas en Zaragoza, incluidas la totalidad de los banquetes de bodas, y en Huesca dan por perdida ya la Semana Santa), los empresarios han pedido una reunión urgente con el Gobierno aragonés.

Los propietarios de los negocios hoteleros quieren que la Administración les concrete cómo deben actuar y qué medidas concretas han de tomar para que cuando pase esta pandemia no se pierda ni un solo empleo en el sector. "Al final, todos vamos a cerrar", ha reconocido Baquer, pero queremos saber "cuando todavía hay alguna reserva, cómo debemos proceder, si tenemos que aceptar las reservas de personas que vienen de otras comunidades de riesgo o no". Por eso y para ver a qué medidas paliativas de tipo fiscal y laboral pueden acogerse mientras duren los cierren , han pedido una reunión urgente con el Gobierno de Aragón. De hecho, ha precisado Baquer, "los consejeros de Economía e Industria tenían que estar hoy aquí, sentados con nosotros, ante los periodistas", ha dicho, en la rueda de prensa que han celebrado en Zaragoza.

"No podemos esperar. Esa reunión es urgente", ha indicado Baquer en nombre de todos los hosteleros y restauradores de Zaragoza, Huesca y Teruel. "Sabemos que el derecho de admisión depende de cada empresa, pero cuando desde la Administración pública están ordenando cerrar colegios y universidades, no pueden dejarnos a hoteles y restaurantes en un limbo". El sector necesita que ordenen la situación. "Casi sería un alivio que ordenasen el cierre", ha reconocido Baquer.

Mientras tanto, en algunas empresas el cierre lo están decidiendo los propios trabajadores. Carmelo Bosque, que lleva el restaurante Lillas Pastia, en El Casino de Huesca, asegura que hoy sus empleados le han dicho que por salud no acudían al puesto de trabajo y los de la cafetería, poco después, le han dicho lo mismo, al estar expuestos todavía a más público. "Yo tengo 27 trabajadores que han decidido no venir a trabajar". La Administración, ha dicho, tiene que clarificarnos qué medidas de emergencia hay que tomar para que algunos establecimientos no se sientan obligados a permanecer abiertos", en vistas de que muchas veces restaurantes y sobre todo cafés y bares son vistos como servicio público, cuando están junto a hospitales o en lugares de mucho tránsito.

Algunos establecimientos, ha añadido Juan Ciércoles, de la Federación de Empresarios de Hostelería de Teruel, ya han cerrado, pero otros saben si deben permitir que vengan turistas de otras regiones o no y si han de asumir ese riesgo de posible contagio o no. El desconocimiento es completo, ha subrayado.