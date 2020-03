Los empresarios de Jacetania aconsejan el cierre de hoteles, restaurantes y bares ante el aluvión de visitantes "inconscientes"

La Asociación de Empresarios de Comercio y Servicios de la Jacetania (Acomseja) ha recomendado a los propietarios de hoteles, restaurantes, bares y cafeterías, pubs, alojamientos turísticos, etc., es decir, a todos los asociados del sector de la hostelería, el cierre "inmediato" de sus establecimientos "para que aquellos inconscientes que piensan que esto no va con ellos no encuentren lugar donde reunirse y poner en peligro a los demás".

Desde la asociación denuncian que aunque actualmente no hay una orden oficial para cierre negocios, están viendo este viernes cómo van llegando a la zona un gran número de personas procedentes de lugares donde se ha aconsejado la permanencia en casa por existir en su entorno brotes de la enfermedad. "Tanto la autovía de Monrepós como la de Pamplona tienen un tráfico de entrada que demuestra que hay mucha gente que no está dispuesta por voluntad propia a seguir las recomendaciones sanitarias y de las autoridades", aseguran.

Acomseja señala que desde el punto de vista empresarial, solo se podrá acortar el inminente periodo de dificultades económicas si se corta el contagio del virus, de forma que cada persona infectada pase la enfermedad sin trasmitirla a nadie más. "Y eso solo es posible si los ciudadanos nos quedamos en casa y cortamos o reducimos al mínimo indispensable los contactos interpersonales durante las dos semanas que se considera tiempo de incubación", recalcan.

Para el resto de negocios, como comercios, despachos profesionales, talleres, etc., su recomendación es también cerrar o, al menos, trabajar a puerta cerrada. Y si el propietario decide mantenerlo abierto al público, recuerdan que debe seguir una serie de indicaciones como evitar darse la mano; mantener una distancia de al menos 2 metros con personas con síntomas parecidos a la gripe o enfermedades respiratorias agudas y de 1 metros con el resto; o no recibir a representantes ni a comerciales.

También piden no permitir que los transportistas entren en el establecimiento, deben dejar el género en la entrada y firmar el albarán de entrega con su propio bolígrafo, con con el transportista. Por último, subrayan que la transmisión de una infección a través de alimentos, paquetería u otros bienes es altamente improbable.