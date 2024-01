El alimento gallego que no es muy famoso en España, pero tiene más fibra que un kiwi

La gastronomía tradicional española esconde auténticos tesoros gastronómicos muy asequibles y beneficiosos para la salud. Algunos, de hecho, son cultivados y famosos solo en ciertas zonas de España, como es el caso de la borraja en Aragón. Mientras aquí esta verdura es muy consumida, en ciertas partes de la geografía peninsular es una planta desconocida. Otro ejemplo es una verdura muy famosa en Galicia, que el resto del país ignora y tiene muchos beneficios para la salud con muy pocas calorías. Hablamos de los grelos.

Los grelos, tal y como explica la Fundación Española de la Nutrición(FEN), son los brotes tiernos de las hojas del nabo que aparecen en la planta justo antes de su floración. Su apariencia es la de un tallo más o menos grueso, del que salen algunas hojas y, en el extremo, las flores.

Tal y como explican desde la FEN, "el grelo es comestible mientras está tierno. Cuando la flor está desarrollada, el grelo se endurece y ya no es posible su consumo, pues no ablanda por mucho que se cueza". Un buen sistema para saber si el grelo es blando o no, consiste en darle un corte.

Los grelos en Galicia

Los grelos es una hortaliza típicamente gallega. De hecho, antes solo se consumía en esta comunidad. Actualmente, los podemos encontrar en cualquier parte de España, en los meses de invierno y principios de primavera. Se hicieron famosos porque el nabo es una planta adecuada para climas fríos y húmedos que se adaptó durante siglos al terreno profundo, fresco y fértil de Galicia.

El primer producto que da el nabo es la nabiza: las hojas de las primeras ramas, las más tiernas se cuecen en el caldo, y las más leñosas sirven de alimento al ganado. Hacia el mes de enero ya tenemos el grelo, el manojo más tierno de esa planta, que aparece en el momento de florecer o "grelar", de echar simiente. El grelo se corta de la planta a mano y sus manojos se atan con mimbre o paja. Se guardan esparcidos en un sitio fresco y sin luz hasta la hora de cocinarlos, conservando así frescos los aromas más peculiares.

Beneficios y propiedades de los grelos

Los grelos famosos en Galicia ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. De hecho, estos están respaldados por multitud de investigaciones científicas. Por ejemplo, un estudio llevado a cabo por la Misión Biológica de Galicia (CSIC), ha destacado su papel en la prevención y tratamiento del cáncer. Los compuestos glucosinolatos y sus derivados, los isotiocianatos se han identificado como potenciadores del efecto de ciertos medicamentos anticancerígenos.

Los grelos son hortalizas con un alto contenido en agua, bajo en proteínas y muy bajo en grasas e hidratos de carbono; por lo que su valor calórico es también muy bajo. Esto las convierte en una alternativa apropiada para formar parte de dietas hipocalóricas y de alto poder saciante, por su considerable contenido en fibra.

Si comparamos la tabla de nutrición de la FEN del grelo y el kiwi, los grelos tienen 7,9 gramos de fibra por ración, mientras que el kiwi tiene 1,6 gramos. Es decir, los grelos tienen más fibra que el kiwi.

Por último, respecto a las vitaminas, tal y como apuntan desde la FEN, los grelos y las nabizas son más ricos que los nabos, destacando su contenido en vitamina A, vitamina C y folatos. En menores cantidades se encuentran, riboflavina, vitamina B6 y E. Las cantidades de b-carotenos son también muy elevadas (4.575 μg/100 g de grelos cocidos).