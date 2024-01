Día de la croqueta: los bares y restaurantes con las mejores de Zaragoza para celebrarlo

El 16 de enero es el Día Internacional de la Croqueta, una fecha perfecta para degustar esta receta básica de la gastronomía española. Una croqueta de calidad debe fundirse en el paladar y tener un exterior crujiente. Las más famosas son las de jamón, cocido o setas. Pero, la innovación de sus ingredientes como la presentación sorprenden al comensal en algunos bares y restaurantes de Zaragoza. Algunos de ellos como Croquetarte o el Bar Entalto hacen de esta elaboración su santo y seña.

Tan populares y demandadas son las croquetas que desde hace cinco años se celebra en la ciudad el Concurso de Croquetas que premia las mejores elaboraciones. Estos son los bares y restaurantes (y sus croquetas) que han ganado el concurso esta última edición y también las anteriores.

Garnet, plaza de Antonio Beltrán Martínez, 1

El último ganador del Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia se conoció en junio de 2023. La propuesta vencedora fue presentada por el restaurante Garnet con el nombre 'Pollo al estilo Pekín'. La elaboración de este establecimiento situado en los bajos del edificio Trovador de Zaragoza, también se llevó el premio a la 'Mejor Croqueta elaborada con pollo Adelís'.

Esta es la croqueta ganadora: Pollo al estilo Pekín Almozara

Cafetería Dalai, avenida de Casablanca, 30

La Cafetería Dalai (avenida de Casablanca, 30) en Valdespartera sirve una croqueta de 'Ternasco con Yuka y Ambar Morena' que es una delicia por eso se llevó el trofeo a la mejor elaboración con cerveza Ambar del V Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia.

Envero Gastro Wine, paseo de los Rosales, 25

El bar situado junto al Parque Miraflores de Zaragoza, el Envero Gastro Wine (Paseo de los Rosales, 26) es un clásico de la zona que sirve una de las recetas ganadoras del V Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia en la categoría de croqueta elaborada con frutas y verduras. Su nombre: 'Gilda Rock'.

Boulevardier, calle Doctor Horno Alcorta, 26

Gabi Leonard es el chef que está al frente del restaurante Boulevardier en la calle del Dr. Horno Alcorta, 26. La apuesta innovadora de este local zaragozano obtuvo su premio en el concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia 2023 con el trofeo a la mejor croqueta de Jamón de Teruel DOP elaborada con cebolla, leche fresca y panko.

Nobelty by Lorenzo, plaza de España, 13 de Utebo

Pero no todos los bares y restaurantes con grandes croquetas están en la capital. En Utebo el bar restaurante Nobelty by Lorenzo (plaza de España, 13) consiguió el trofeo a la croqueta más innovadora en 2023con su elaboración 'Bobo do camarón'.

Mazmorra by Macera, en Valle de Broto, 18

La croqueta de 'Borrajas con Jamón de Teruel DOP' que elabora el restaurante Mazmorra by Macera (Valle de Broto, 18), en el Arrabal fue la ganadora del premio a la mejor croqueta elaborada con alimentos de Aragón.

Café del Marqués, en Marqués de la Cadena, 50



En el barrio de La Jota se encuentra el Café del Marqués (Marqués de la Cadena,50) un pequeño establecimiento que ganó el IV Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia con su receta de costilla de cerdo de Teruel marinada en cerveza Export.

Las croquetas de El Café del Marqués. José Miguel Marco

Café Nolasco, en la calle San Jorge, 18



El Café Nolasco (calle de San Jorge, 18) y su croqueta de Ibérico Hanoi, ganó la tercera edición del Concurso de Croquetas de Zaragoza y también se llevó el premio a la Mejor Croqueta Innovadora por delante de Meli Melo.

Bar el Truco, en la calle de Estébanes, 2

La croqueta de caracoles del Bar El Truco (calle de Estébanes, 2) ganó el II Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia. Redonda, de tamaño apropiado para dos bocados, alegrada por una ligera salsa picante de tomate, bien trabada y con notable presencia de los caracoles: un placer para todos los sentidos.

El Truco también volvió a conseguir premio el pasado año. Su croqueta de 'Cecina de León con queso Picón' fue la ganadora de la categoría Apta para celíacos

La Tapería Casa Gómez, avenida de Puerta Sancho, 20



La croqueta de rabo de toro de La Tapería Casa Gómez (avenida de Puerta Sáncho, 20) ganó el I Concurso de Croquetas de Zaragoza y Provincia en 2019. Se alzó con el primer premio en la categoría de 'Mejor Croqueta Tradicional' con su elaboración de rabo de toro.

Por qué se celebra el Día Internacional de la Croqueta el 16 de enero

El 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta, una de las elaboraciones más populares de España. Llegó hasta nuestro país desde Francia a finales del siglo XIX. Se cuenta que su inventor fue el chef de Luis XIV hacia 1690, pero la fecha de la celebración se debe a que un 16 de enero, el cocinero Antonin Carême sirvió sus novedosas croquettes à la Royale en la corte del rey Jorge IV, príncipe de Gales en el siglo XIX.