Cómo hacer el cachopo más saludable en la freidora de aire 

A la ciudad de Zaragoza no le falta oferta gastronómica ni festividades cuyo objetivo es la buena comida. Solo hay que ver la nueva edición del: Cachopo Fest 2023. Un festival gastronómico que se celebra hasta el próximo 3 de diciembre y cuyo objetivo es probar los mejores cachopos de la ciudad. Un total de 45 bares y restaurantes se presentan a este concurso y lo hacen con propuestas de todo tipo: desde cachopos XXL hasta pequeños en hamburguesa.

Pero, hemos querido añadir una versión de cachopo más saludable, que podemos hacer en casa fácilmente con una freidora de aire y con la mitad de aceite. Se trata de la versión del cachopo más crujiente por fuera y jugoso por dentro. Lo mejor es que la cocina te quedará muy limpia después de cocinarlo, al contrario que con una sartén o freidora tradicional, y el sabor no varía.

Cachopo casero en la freidora de aire

Los ingredientes pueden ser al gusto, innovando en el relleno, o los tradicionales. Lo único que cambia, por tanto, es la forma de cocinarlo: de manera saludable y sin aceite en la freidora de aire, frente a la receta tradicional: frito en mucho aceite.

Cachopo en la 'aifrayer' Ingredientes: 1 filete de ternera grande o 2 pequeños⁠. (Puede ser de la carne que más te guste). 2 lonchas de queso Idiazábal⁠. 2 lonchas de jamón ibérico⁠. Harina. Huevo batido. Pan rallado.

Elaboración: Primero, debemos aplanar el filete, para ello, le daremos unos golpes con un mazo o una tabla. Para simplificar la tarea, pon papel vegetal sobre el filete. Salpimentamos al gusto y colocamos el queso y el jamón sobre la mitad del filete. Cuando llegue el paso de cerrar el cachopo, podemos doblar una mitad sobre otra o, si se usan dos filetes, ponemos uno encima del otro. En tres platos diferentes, colocamos la harina, el huevo batido y el pan rallado. Y, empanamos. Y, listo, solo queda meter el cachopo en la freidora de aire, sin papel de horno, a 200 grados centígrados, durante 7 minutos.

Al cocinar el cachopo de esta forma, en la freidora de aire y sin aceite, estaremos consiguiendo el mismo resultado crujiente por fuera, gracias al empanado, y jugoso por dentro. Pero, la diferencia con un cachopo frito en aceite será que el de la 'aifrayer' es mucho más saludable y que no mancharás tanto tu cocina durante su elaboración. La principal razón es porque no salpicará aceite. Además, no se acumulará tanto tufo en tu cocina, ya que la freidora de aire no deja escapar humos.

Así que, si ya has probado la oferta de cachopo de la capital aragonesa y quieres lanzarte a cocinar uno en casa, pero no quieres que sea pesado, esta es la mejor receta.