Este alimento considerado saludable puede ser dañino para el páncreas, según un estudio

Hay alimentos incluidos en la dieta mediterránea de España que, históricamente, se han reconocido y consolidado como saludables, pero que recientes estudios pueden arrojar contradicciones. Esto pasa, por ejemplo, con el arroz blanco. A menudo, este se considera una opción saludable y energética en las dietas 'fitness'. Sin embargo, profundizando en su composición nutricional y en cómo afecta al cuerpo, podemos entender que su reputación podría no ser tan merecida.

La investigación "Arroz blanco, arroz integral y el riesgo de diabetes tipo 2: una revisión sistemática y un metanálisis" publicada en la revista BMJ Journals ha concluido que "la ingesta de arroz blanco se asoció con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, mientras que la ingesta de arroz integral se asoció con un menor riesgo".

Por qué puede ser malo el arroz blanco

El arroz blanco puede ser malo para el páncreas por su índice glucémico. Los alimentos con un alto índice glucémico, como el pan blanco, las patatas o el arroz, producen un aumento en la glucosa en la sangre y la insulina, mientras que los carbohidratos en los alimentos con bajo índice glucémico (pasta, lentejas o ciertos granos integrales como la cebada), se descomponen más lentamente y causan aumentos más moderados de la glucosa en la sangre y la insulina.

Y es que, el grano de arroz tiene tres partes: el germen, el endospermo y, por último, el salvado, que es una capa con alto contenido en fibra y que da al grano un color marrón muy peculiar. Es la retirada de esta parte durante el refinamiento de arroz lo que hace que su tono se vuelva blanco. Pero, es este salvado lo que ayuda a reducir el índice glucémico general del cereal. Este proceso de retirada hace que se disparen los índices y pueda ser dañino para el páncreas.

Es por esto por lo que el estudio publicado en BMJ Journals ha cloncluido que la "ingesta de arroz blanco se ha relacionado con un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2". Por lo que la no retirada del salvado del grano de cereal hace un efecto contrario al páncreas: "por su parte, el arroz integral se ha asociado a un menor riesgo de padecer esta enfermedad".

Fuentes consultadas

Yu, J., Balaji, B., Tinajero, M., Jarvis, S., Khan, T., Vasudevan, S., ... & Malik, V. S. (2022). White rice, brown rice and the risk of type 2 diabetes: a systematic review and meta-analysis. BMJ open, 12(9), e065426.