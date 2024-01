Cómo mejorar tu sistema inmunológico con ayuda de la infusión de guanábana

La guaraná es una fruta de la familia de la Annonacea, tiene un verde, forma oval, está recubierta de unas espinas muy particulares y tiene una pulpa blanca, con sabor dulce. Es muy tradicional en países de América y Centroamércica como México, pero en España también está ganando fama, aunque con otro nombre. Aquí se la conoce como graviola y se confunde con la chirimoya, aunque la primera es más grande y con pinchos.

Actualmente, además de consumir su fruto, muchos investigadores han querido recoger y estudiar los componentes nutricionales presentes en la hoja seca de guanábana, para hacer infusiones, por ejemplo. De ahí han salido estudios como 'Determinación de componentes nutricionales presentes en las hojas secas de Annona muricata Guanábana' de la Universidad de La Rioja.

Estas investigaciones han arrojado sus beneficios, ya que el 85% es agua, por lo que es una fruta muy diurética. Tiene fructuosa, vitamina C, almidones, proteínas, potasio, magnesio y sodio, así como un alto contenido de fibra, por lo que es ideal para personas con problemas intestinales y de estreñimiento.

Beneficios y propiedades de las hojas de la guanábana

Lo interesante de la fruta guanábana es que se pueden aprovechar todas las partes de la planta: la fruta, la corteza, las raíces, las semillas y las hojas. Y, en estas últimas es donde vamos a poner el foco, ya que contienen la mayor concentración de principios activos, puesto que son ricas en fitoquímicos, como los alcaloides y compuestos fenólicos, con propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, inmunomoduladores, antimicrobianas, cicatrizantes y calmante, tal y como ha destacado la nutricionista Tatiana Zanin en el portal de salud Tua Saúde.

Con estas hojas de la guanábana se puede preparar un té, muy de moda ahora, de hecho ya hay empresas especializándose en esto. Pero, en casa, lo podemos preparar también.

Té de guanábana

También conocido como té de graviola es una infusión que se prepara con las hojas de la plata de guanábana, cuyos beneficios para la salud son:

Mejora el sistema inmunológico. El té de hojas secas de guanábana posee diversas vitaminas y minerales que, aportan propiedades que promueven el aumento de la cantidad de glóbulos blanco o leucocitos en sangre, los cuales hacen que el organismo se mantenga alerta y esté preparado para prevenir y combatir infecciones.

El té de hojas secas de guanábana posee diversas vitaminas y minerales que, aportan propiedades que promueven el aumento de la cantidad de glóbulos blanco o leucocitos en sangre, los cuales hacen que el organismo se mantenga alerta y esté preparado para prevenir y combatir infecciones. Combate los problemas estomacales : gracias a su efecto de protector gástrico, ayuda a aliviar los síntomas de algunos problemas estomacales, como las úlceras y gastritis. Y es que, posee propiedades antioxidantes que pueden incrementar el contenido de compuestos que protegen la pared gástrica y atenúan, por ejemplo, la acidez.

: gracias a su efecto de protector gástrico, ayuda a aliviar los síntomas de algunos problemas estomacales, como las úlceras y gastritis. Y es que, posee propiedades antioxidantes que pueden incrementar el contenido de compuestos que protegen la pared gástrica y atenúan, por ejemplo, la acidez. Reduce la presión arterial. Las hojas de guanábana tienen alcaloides y cariofileno con propiedades hipotensivas que actúan bloqueando los canales iónicos de calcio, lo que permite que los vasos sanguíneos se relajen y se mantengan más abiertos.

Cómo preparar té de hojas guanábana o graviola

El té se prepara con seis o siete hojas de la planta de guanábana. Pones hervir un litro de agua y cuando entre en ebullición añades las hojas. Después, dejas que hierva a fuego lento durante 5 minutos y lo dejas reposar. Cuelas el líquido y ya tienes lista la bebida natural.

