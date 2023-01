Esto es lo que duran los síntomas de covid de larga duración tras una infección leve en vacunados o sin vacunar

Un amplio estudio israelí publicado por 'The BMJ' aclara ciertas inquietudes que llevan preocupando a la población mundial desde la aparición del SARS-CoV-2 en 2019. La publicación informa de que la mayoría de los síntomas o afecciones que aparecen tras una infección leve por covid-19 persisten durante varios meses, pero vuelven a la normalidad al cabo de un año. La investigación concluye que, en particular, las personas vacunadas corrían un riesgo menor de sufrir dificultades respiratorias -el efecto más común tras contraer una infección leve de coronavirus- frente a aquellos no vacunados.

Se trata de un gran análisis detallado de los historiales médicos de una población diversa, que representa uno de los estudios de seguimiento más largos realizados hasta la fecha en pacientes con covid-19 leve. Y los hallazgos deberían aplicarse a poblaciones occidentales similares de todo el mundo.

Síntomas de covid de larga duración

Estos hallazgos sugieren que, aunque el fenómeno del covid largo ha sido temido y discutido desde el principio de la pandemia, la gran mayoría de los casos de enfermedad leve no sufren enfermedades graves o crónicas a largo plazo, dicen los investigadores. La covid-19 de larga duración presenta síntomas persistentes o nuevos síntomas que surgen tras más de cuatro semanas desde la infección inicial, principalmente fatiga, falta de aliento, pérdida de olfato, pérdida de gusto y dificultad para concentrarse.

Síntomas covid por edad, sexo, en personas vacunadas o sin vacunar, según el estudio

No obstante, los efectos clínicos del covid largo un año después de una infección leve y su asociación con la edad, el sexo, las variantes del covid-19 y el estado de vacunación siguen sin estar claros. Para abordar esta cuestión, los investigadores compararon la salud de individuos no infectados con la de aquellos que se habían recuperado de la covid-19 leve un año después de la infección. Utilizaron los registros electrónicos de una gran organización sanitaria pública de Israel, en la que se realizaron pruebas de covid-19 a casi 2 millones de miembros entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de octubre de 2021. Se analizaron más de 70 afecciones de covid largas en un grupo de miembros infectados y no infectados emparejados (edad media 25 años y 51% mujeres).

Se compararon las afecciones en personas no vacunadas, con y sin infección por covid-19, controlando la edad, el sexo y las variantes de covid-19, durante periodos de tiempo tempranos (30-180 días) y tardíos (180-360 días) tras la infección. También se compararon las afecciones en personas vacunadas y no vacunadas con covid-19 durante los mismos periodos de tiempo.

Para garantizar que sólo se evaluaba la enfermedad leve, excluyeron a los pacientes ingresados en el hospital con enfermedades más graves. También se tuvieron en cuenta otros factores potencialmente influyentes, como la ingesta de alcohol, el hábito de fumar, el nivel socioeconómico y una serie de enfermedades crónicas preexistentes.

La infección por covid-19 se asoció de forma significativa con un mayor riesgo de varias afecciones, como pérdida del olfato y el gusto, problemas de concentración y memoria, dificultades respiratorias, debilidad, palpitaciones, amigdalitis estreptocócica y mareos, tanto en el periodo inicial como en el tardío, mientras que la caída del cabello, el dolor torácico, la tos, los dolores musculares y los trastornos respiratorios se resolvieron en el periodo tardío.

Por ejemplo, en comparación con las personas no infectadas, la infección leve por covid-19 se asoció con un riesgo 4,5 veces mayor de pérdida de olfato y gusto (20 personas más por cada 10.000) en el periodo temprano y un riesgo casi 3 veces mayor (11 por cada 10.000 personas) en el periodo tardío.

La carga global de afecciones tras la infección en el periodo de estudio de 12 meses fue mayor para la debilidad (136 personas más por cada 10.000) y las dificultades respiratorias (107 por cada 10.000).

Cuando las afecciones se evaluaron por edad, las dificultades respiratorias fueron las más frecuentes, apareciendo en cinco de los seis grupos de edad, pero permaneciendo persistentes a lo largo del primer año tras la infección en los grupos de 19-40, 41-60 y más de 60 años.

La debilidad apareció en cuatro de los seis grupos de edad y permaneció persistente en la fase tardía sólo en los grupos de 19-40 y 41-60 años.

Los pacientes varones y mujeres mostraron diferencias menores, y los niños tuvieron menos resultados que los adultos durante la fase temprana de covid-19, que se resolvieron mayoritariamente en el periodo tardío. Los resultados fueron similares en las variantes covid-19 de tipo salvaje, Alfa y Delta.

Las personas vacunadas que se infectaron tuvieron un menor riesgo de dificultades respiratorias y un riesgo similar de otras afecciones en comparación con los pacientes infectados no vacunados.

Los investigadores señalan algunas limitaciones, como la medición incompleta dentro de los historiales médicos, por lo que los datos podrían no reflejar plenamente los diagnósticos y resultados comunicados. Además, no pueden descartar la posibilidad de que los pacientes infectados por el virus covid-19 utilicen los servicios sanitarios con más frecuencia, lo que daría lugar a una mayor notificación y a un aumento de las pruebas de detección de posibles resultados relacionados con covid en estos pacientes.

"Nuestro estudio sugiere que los pacientes con covid-19 leve corren el riesgo de sufrir un pequeño número de problemas de salud y que la mayoría de ellos se resuelven en el plazo de un año desde el diagnóstico", afirman los investigadores.

"Es importante destacar que el riesgo de disnea persistente se redujo en los pacientes vacunados con infección inicial en comparación con las personas no vacunadas, mientras que los riesgos de todos los demás resultados fueron comparables", añaden.