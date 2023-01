La vacuna covid española del CSIC, el daño cerebral tras el contagio y la covid persistente

El repunte mundial en los casos de covid-19 debido a la subvariante de ómicron XBB 1.5 (la llamada Kraken) no se ha traducido en cifras alarmantes de contagios en España, pero sí hay cierta inquietud por los altos niveles de ingresos hospitalarios en servicios de urgencias, debido a la aparición de diferentes afecciones, desde las respiratorias a las neurológicas. Por ello, cualquier noticia que nivele la balanza de la preocupación es muy necesaria en este momento.

Un ejemplo de esta situación es el anuncio de diferentes autoridades médicas relativo a la eficacia de la vacuna para la prevención del contagio por covid-19 desarrollada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Esta vacuna protege contra la infección y, en caso de que finalmente ocurra, mitiga algunas de sus consecuencias, como los posibles daños cerebrales causados por el virus

La investigación sobre la vacuna covid del CSIC

Un equipo multidisciplinar de investigadores españoles liderados por los doctores Javier Villadiego, Juan José Toledo y Juan García, en colaboración con profesionales del CSIC y del Instituto de Biomedicina de Sevilla (IBiS, Hospital Universitario Virgen del Rocío-CSIC-Universidad de Sevilla) ha demostrado en un estudio publicado en la revista ‘Nature Neouroscience’ que el SARS-CoV-2 tiene el potencial de infectar distintas regiones del cerebro y producir daño cerebral; en el estudio también explican como la vacuna del Centro Nacional de Biotecnología (CNB, integrado en el CSIC) protege completamente frente a dicha infección en el cerebro.

Los daños cerebrales potenciales del virus tienen su origen en la replicación del virus en las neuronas. Los investigadores inmunizaron ratones con una o dos dosis de la vacuna MVA-CoV2-S, basada en el virus vaccinia modificado de Ankara (MVA) expresando la proteína de la espícula (S) del SARS-CoV-2, y analizaron la capacidad de protección frente a la infección y el daño en el cerebro. Los resultados obtenidos fueron espectaculares: la administración de una sola dosis de la vacuna MVA-CoV2-S evita completamente la infección del SARS-CoV-2 en todas las regiones cerebrales estudiadas y previene el daño cerebral asociado, incluso después de una reinfección con el virus.

Los científicos implicados en el estudio afirman además que los resultados obtenidos sugieren fuertemente que la vacuna podría prevenir el covid-19 persistente observado en muchas personas infectadas con SARS-CoV-2. Por ello, desde el grupo investigador se promueve la realización de ensayos clínicos de fase I con dicha vacuna o prototipos similares para evaluar su seguridad e inmunogenicidad.

Referencia ciéntifica

