Diez planes para disfrutar de esta Navidad en compañía (aunque sea virtual) y siguiendo todas las medidas de seguridad

Aunque Aragón lleva en nivel de alerta 3 desde el pasado día 15 de diciembre, lo cual ha permitido rebajar la severidad de las medidas, el avance del virus ha llevado a las comunidades a endurecer medidas en Navidades. Estas medidas suponen un cambio radical en el modo de celebración que marcan estas fechas, en las que la tradición marca que toda la familia y los seres queridos se reúnan en torno a cenas y comidas y compartan momentos juntos. Así pues, este 2020 los viajes perimetrales estarán controlados y restringidos, habrá toque de queda, y las reuniones deberán ser de un máximo de 10 personas, entre otras medidas.

En este contexto, ¿qué se puede hacer esta Navidad? Diferente no tiene por qué significar peor. Echa un vistazo a nuestra lista de propuestas de planes seguros.

Echa un ojo a lo que ofrece 'Click and plan'

Aunque la aplicación 'Click and Plan', diseñada por el joven aragonés Sergio Escanilla, se ha hecho famosa especialmente por su autocine, recoge otras muchas decenas de planes de ocio a medida de tus intereses y presupuesto, gracias a su plantilla de filtros. Estos días, por ejemplo, puedes optar a un 'flashmob', una quedada fotográfica o el juego de 10 lugares secretos de Zaragoza organizado por el International Students' Association Zaragoza. Todos ellas ellas respetan las medidas sanitarias.

Participa en un escape room con tus amigos, estéis donde estéis

Seguro que recuerdas que cuando en marzo las medidas nos obligaron a quedarnos empezaron a surgir nuevas actividades y plataformas digitales dirigidas al entretenimiento. ¿Recuerdas el escape room 'Apocalípsis higiénico'? Siguen activos tanto ese como otros posteriores, y es una opción perfecta para disfrutar de este tipo de juegos con tus amigos respetando la distancia social. También hay opciones para los que quieran hacerlo al aire libre y alrededor de la ciudad: ¿has oído hablar de los 'city escapes'?

Recupera la tradición de los 'Christmas'

¿Hace cuánto tiempo no recibes una carta en tu buzón que no sea una factura o publicidad? ¿Acaso no sería bonito recibir la típica felicitación navideña por correo ordinario? Este año en el que tantas personas están obligadas a pasar la Navidad a distancia, recuperar esta tradición puede ser un gran regalo.

Vuelve a todas esas apps que te dieron la vida en el confinamiento

Las partidas interminables de parchís, el colorido trivial del Preguntados, los retos de Skribbl.io, las aplicaciones de videollamada que incluyen juegos, las inesperadas venganzas durante las partidas de 'Among us'... En fin, aquello que te sacase de la terrible rutina de la pared de tu habitación durante el confinamiento al menos durante un tiempo.

Aprende una nueva receta y siéntete Masterchef

Si eres de los culpables que hicieron que el consumo de harina se multiplicase el 200% durante la cuarentena es posible que seas digno de empuñar los cuchillos de Masterchef. ¿Y qué mejor momento que sacar tu talento a relucir que en esta época del año? Aunque puede que este 2020 haya menos gente para cenar, cocinar siempre requiere tiempo y dedicación, así que, ¿por qué no echas una mano en casa con alguna receta que hayas aprendido o te lanzas a probar una nueva?

Aprende a tejer una bufanda, un gorro o lo que te dé la gana

Igual que una tradición de siempre como lo es el bordar, se reivindica como nunca, el tejer puede ser tu nuevo hobby estas navidades. Relaja, es útil, hacer algo básico como una bufanda no requiere muchos conocimientos y además el resultado puede ser un precioso regalo para alguien o para ti, cuando bajen las temperaturas.

Olvídate de los whatsapps y llama por teléfono

Los millennials puede que todavía recuerden lo que era pasar tres horas al teléfono hablando con los mejores amigos hasta que tus padres pedían que cortaras la llamada porque necesitaban el teléfono fijo. Aunque puede que muchos de la generación 'Z' ya no. ¿Y si recuperas también esta tradición?

Disfruta de los juegos de mesa solo o acompañado

Mañópolis parece haberse coronado como el juego de mesa estrella de estas Navidades, pero haberlos los hay muchos y muy variados, y ni siquiera hace falta que haya un grupo numeroso para poder echar una tarde divertida. Además de los clásicos juegos de cartas que no pueden faltar en cualquier buena sobremesa, también los hay de tres, de dos y hasta de un solo jugador.

El cotillón desde casa

Pasar la Nochevieja en casa no tiene por qué ser aburrido. Después de las uvas, ponte tus mejores galas (o el pijama, ¿qué más da?) prepara tu smartphone o tu ordenador y conecta con tu grupo de amigos. para charlar, jugar al yo nunca, nunca o a cualquiera de las opciones que ya se han planteado antes. Seguro que este año no acabas la noche con dolor de pies ni congelado o congelada de frío.

Únete al ejército de Patry Jordán

¿Sientes que vas a empezar el año nuevo con forma de polvorón y no quieres? ¿Y si en vez de esperar al 2021 para empezar con los propósitos de año nuevo, coges al toro por los cuernos antes de que termine el 2020? Patry Jordán es una youtuber especializada en belleza, entrenadora personal y uno de los rostros que más se vio en aquellas casas españolas en las que se aprovechó la cuarentena para ponerse en forma gracias a su Gym virtual. Y quien dice Patry Jordán, dice cualquier otra opción que suponga mover un poco el esqueleto: running, yoga, pádel, ciclismo...

Bonus: estudiar, ¡qué remedio!

Sí, esta sería la número 11, pero como más que de ocio es una obligación, no hemos querido incluirla en el decálogo de propuestas. No obstante, sabemos que muchos estudiantes tienen que dedicar estas fechas a echar codos sobre los apuntes, así que, ya que esta Navidad va a ser algo diferente, quizá puedas aprovechar para adelantar trabajo y poder ir más relajado cuando lleguen los finales de enero. Como sabemos que no suena a 'planazo, desde aquí vamos a intentar aportar una pequeña ayuda: 11 técnicas de estudio eficiente para hacerlo un poco más ameno.

¡Únete a nuestra newsletter!

Apúntate a la newsletter de Heraldo Joven y recibe cada semana en tu correo recomendaciones de libros, series, acertijos... y otras propuestas que no te dejarán indiferente.