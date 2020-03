'Apocalipsis higiénico': un nuevo Escape Room virtual al que puedes jugar gratis

"Año 2043. Tras una crisis mundial en el año 2020, las bolsas colapsaron y las divisas se devaluaron surgiendo un nuevo orden planetario donde la moneda de cambio es el papel higiénico. Este elemento de higiene personal es un bien al alcance únicamente de las personas más poderosas de la tierra".

No, no es la última profecía de Nostradamus, sino el arranque de una nueva iniciativa cargada de creatividad, humor y solidaridad para hacer más llevadero el confinamiento provocado por la crisis del coronavirus: el 'Apocalipsis higiénico', un Escape Room virtual y totalmente gratuito creado por The Paradox Room y Exit Room Escape.

Tintado de cachondeo y pensado para que se pueda disfrutar tanto en solitario como en grupo, el juego sigue el hilo de una temática basado en la actualidad: no por lo de "apocalíptico", sino por la histeria colectiva que hizo, a principios de pandemia, que se agotaran los productos de higiene básicos (el papel higiénico, sin dar más rodeos) en los supermercados.

En la realidad paralela de este Escape room, "un Ferrari se podía cambiar por dos paquetes de 6 rollos en Wallapop. Doble capa, por supuesto". El reto no es otro que conseguir hacerse pasar por heredero del ficticio y ya fallecido príncipe africano Jones Dimka, para conseguir su bien más preciado: un palet de papel higiénico.

Si tienes valor suficiente para atreverte con el reto, solo te harán falta cuatro cosas más: lápiz y papel para resolver los entramados acertijos, internet y un ordenador (recomendado por los organizadores, ya que advierten de que ciertos contenidos no podrán ser visualizados en el móvil). ¿Te atreves?

En ese caso: ¡a jugar!