Un 'first dates' juvenil se cita en Zaragoza como motor de intercambio cultural

Si alguna vez has pasado un periodo de tiempo más o menos largo en un país extranjero, ya sea por un Erasmus, un Au Pair, un trabajo o cualquier otra razón, habrás experimentado lo importante que es encontrar apoyo y amistades en ese lugar, nuevo para ti. Son la diferencia entre descubrir los lugares que figuran en las guías y los que solo un local puede conocer. Entre brindar por las alegrías y llorar las penas solo o acompañado. Y en Zaragoza, no hace mucho, nació una organización dispuesta a allanar el camino a esas nuevas amistades (o lo que surja) entre locales y foráneos: International Students' Association (ISA).

"El grupo surgió ante una demanda que hay en Zaragoza', explica Carmen Ramón, presidenta de ISA. "En Zaragoza no existía una asociación de acompañamiento estudiantil para ayudar a conocer a gente de otros países". Así que en mayo de 2019, se liaron la manta a la cabeza y decidieron empezar a organizar actividades para fomentar el intercambio cultural entre estudiantes de Grado, Master, Doctorado, en prácticas, jóvenes que vienen por trabajo... "Tanto la universidad de Zaragoza como el Ayuntamiento están al tanto de nosotros, de hecho, estamos registrados ya como asociación juvenil", repasa. "Creamos espacios de ocio alternativo para que la gente se conozca", añade.

Entre estas actividades se pueden elegir intercambios de idiomas, excursiones alrededor de Aragón, de Zaragoza, o incluso fuera de la comunidad, juepinchos, visitas guiadas, fiestas de amigo invisible, comidas de diferentes países... "Ponemos en valor todo lo que tiene Zaragoza, para que la gente que llega a aquí y no sepa por dónde empezar tenga cómo hacerlo", señala.

Todo ello, claro está, se va adaptando a las normativas sanitarias vigentes debido a la situación actual provocada por el virus.

Pero si una de sus actividades ha provocado revuelo es su propuesta a lo 'First Dates' que, no obstante, tampoco hay que entender como una cita de Tinder. "El objetivo es que la gente se conozca, no simplemente para encontrar pareja, la gente interesada en trabar nuevas amistades también puede venir. Además, no respondemos a criterios como 'que tenga los ojos verdes o esté musculado', por ejemplo. Eso no lo podemos hacer, tú debes ir con la expectativa de pasártelo bien, de conocer a alguien distinto. Es una cita a ciegas".

Las reglas son las siguientes: los interesados deben rellenar un formulario que podrán encontrar en Instagram o la página web de ISA. Allí dividen por grupos de edad y cotejan las preferencias y, cuando la asociación encuentre a dos personas que buscan cosas similares se pondrá en contacto con ambos por correo electrónico o teléfono. "Después, les citamos un día concreto en un sitio, y les dejamos unas tarjetas con 30 preguntas para romper el hielo, aunque su uso es opcional". ¿Y si nadie coincide con tus preferencias? Entonces la asociación se pone en contacto contigo y te informa de ello, aunque no por ello tienes por qué quedarte sin cita. "Si una persona busca una cosa muy concreta, no la convocamos, aunque le podemos ofrecer venir adivirtiéndole de que no hay nadie que haya respondido en la misma línea".

Aunque la participación está abierta a todos los públicos y no hay límite de edad, las consumiciones son gratuitas exclusivamente para los miembros de la asociación, que pagan una cuota anual que se destina a los gastos que puedan surgir de mantenimiento de la web o trámites burocráticos.

Este 'first dates', que va por su quinta edición, comenzó en verano de 2020 como una actividad dirigida a visibilizar la labor de ISA, porque, tal y como explica su presidenta, "con el coronavirus la mitad de las actividades hubo que pararlas". Y prosigue, "en verano tuvimos tal cantidad de gente, unas 200 personas inscritas, que un poco por acelerar el proceso de hacer los 'match' lo que hicimos fue convocarlos en grupos de 10, y tenían 40 segundos para hablar con cada uno", recuerda. "Ahora, con las restricciones, no podemos hacer mucho más, salvo coger a gente puntual y darles un punto en común. El sitio que elijamos, que nos dejen… y que cumpla con las nuevas medidas". Es decir, que a día de hoy la cita tendrá lugar en una terraza, con mascarilla y en parejas o grupos reducidos de no más de seis personas.

Y, si te da mucha vergüenza participar pero quieres ver cómo funciona, ISA da la oportunidad de acudir como público a alguna cita. ¿Cómo? Los organizadores se quedan en alguna mesa alrededor de la cita, así que puedes unirte a ellos.

El reto de los 10 lugares secretos de Zaragoza

Como ya se ha señalado, la de 'first dates' no es la única de las actividades que organiza ISA, y de hecho hay otra en marcha apta tanto si eres de Zaragoza como si no, gratuita, disponible en castellano y en inglés y 100% segura: el reto de los 10 secretos de Zaragoza. "Se trata de un PDF con 10 pistas de lugares que tendréis que descubrir, puedes hacerlo en varios días. Tienes hasta el 18 de diciembre para participar… Para comprobar que has encontrado el sitio tendrás que etiquetarnos en tu instagram o escribirnos un mensaje de Whatsapp con la foto", explican desde la página web.

Además, hay un premio reservado para los socios que lleguen hasta el final.

