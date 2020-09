¿Un escape city con idioma a la carta? Sí, ¿por qué no?

Porque te visita tu amigo del Erasmus. Porque tu pareja es de Frankfurt y no habla castellano. Porque quieres probar una actividad diferente con tus alumnos. O, sencillamente, porque quieres sumar un reto a la mochila y resolver un desafío en otro idioma. Razones por las que lanzarse a la piscina y subir la dificultad de un escape room o un escape city hay muchas. Lo que no suele haber tanto son oportunidades de hacerlo.

Pero desde Zaragoza opera una empresa de actividades de ocio que organiza este tipo de proyectos con idioma "a la carta", y ya ha gestionado en inglés, francés y alemán. "Hace tiempo nos pidieron hacerlo en inglés para un 'team building' de empresas. La empresa, que contaba con franquicias en otros países, estaba interesada también en saber si la hacíamos en otros idiomas. Les dijimos que sí y adaptamos el juego", explica Juan Mazapán, director de la asociación Ánima Animaciones. Y desde entonces, mantuvieron el servicio.

Para ello requieren personal especializado. "Tienen que hablar 100% inglés, entonces buscamos que tengan un C1. Pero además de hablar inglés, tiene ue conocer el juego, así que también les indicamos vocabulario específico de las distintas actividades, por ejemplo, si el escape es sobre brujas, le enseñamos palabras como caldero, poción, candado, etc.", enumera.

La personalización, eso sí, puede alterar un poco el precio de la actividad. "Yo intento adaptarlo mucho a la necesidad del cliente, por lo que el precio puede aumentar un poco. Esta subida se traduce en unos 50 o 100 euros por monitor". En el caso de los escape 'portátiles', que se realizan en la casa del cliente, se piden 12 euros por cabeza y un mínimo de 150 en total. Así, por ejemplo, han hecho escapes en los que han participado personas sordomudas también. "Nos llamaron para preguntar si sería posible realizar la actividad y les dijimos que sí. Aunque les ofrecimos uno, ellos llevaron su propio intérprete ", recuerda.

Dos nuevos escape city para la colección

Al que ya triunfó en verano, llamado 'Las reliquias' Ánima Animaciones ha sumado dos: 'Los 2.000' y 'La llave sefardí'. Los tres aprovechan la riqueza de la historia aragonesa para nutrir su juego. De ello se encarga Cristina Plastilina, apasionada de la Historia y la otra cara de la asociación. "Cuando decidimos que íbamos a hacer un juego por la ciudad pensé... con la de Historia que tenemos y lo poco que la conocemos. Yo misma la he ido descubriendo poco a poco, leyendo, con alguna visita que he hecho de Gozarte... En Zaragoza tenemos mucha Historia que contar, pero también es que ha destruido un montón o que todavía está escondida. Y es una pena que la gente no la conozca. Por eso con nuestras actividades intentamos de alguna forma hacer llegar a la gente esta Historia", explica.

Y buena cuenta de ello dan el contexto de cada juego que organizan. Si 'Las reliquias' hablan de los tesoros que los pueblos íberos escondieron cuando los romanos invadieron Hispania, 'Los 2.000' hacen honor a la historia de Juan de Lanuza, justicia de Aragón allá por el reinado de Felipe II, que a sus 27 años fue ejecutado por seguir las leyes que dictaban los fueros de Aragón y dar cobijo a un aragonés buscado por el rey, que pidió asilo en su tierra.

Por su parte, 'La llave sefardí', hace lo propio con todas aquellas llaves de casas que se llevaron consigo los judíos y los árabes expulsados por los reyes católicos, pensando que algún día regresarían a abrir las cerraduras de aquellas puertas que guardaban los que un día fueron sus hogares.

¿Confinado en casa? No es excusa

Pues no es excusa para saltarte una celebración. Entre las actividades de 'escape' que organiza Ánima Animaciones se encuentra 'La prueba de los Dumbledore que, además de llamar la atención a los fans de Harry Potter fue un éxito durante los meses de encierro. "La preparamos en streaming y recuerdo que una chica decidió celebrar su cumpleaños con el resto de sus amigos con esta actividad", explica Cristina. "Cuando todos se conectan, un game master muestra al grupo entero la sala y luego son ellos los que tienen que guiar al master para que vaya haciendo las cosas". Una idea que les valió entrar en la lista de los 10 primeros de España elaborada por Escapistas Club.

