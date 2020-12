Sanidad mantiene el plan de Navidad, pero las CC. AA. podrán endurecer las medidas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este miércoles mantener el plan de Navidad previsto, aunque éstas podrán ser más estrictas en función de su situación epidemiológica y restringir la movilidad "en los términos que lo consideren oportuno".

Lo ha anunciado el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), en el se ha decidido también que las comunidades podrán reducir a menos de diez el número de personas en Nochebuena y Navidad y limitar aún más la movilidad nocturna.

En la reunión, ha dicho Illa, los consejeros de Sanidad y el ministro han mostrado su preocupación ante el aumento de casos y por eso se ha llegado al acuerdo entre todos para acordar medidas tan pronto como haga falta y con la "contundencia que haga falta".

Illa insiste en no prescribir los test rápidos

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas han instado a los profesionales sanitarios a no prescribir los test rápidos de autodiagnóstico que se venden en farmacias porque "pueden llevar a engaño" a quienes crean que con estas pruebas "puede pasar las navidades más tranquilamente".

Estos test no deben ser utilizados para determinar la presencia de una infección ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. "Estos test no son adecuados y se recomienda a los profesionales sanitarios la no prescripción porque pueden llevar a engaño", ya que "son de difícil interpretación" y no están contemplados en la agenda de testeo de la estrategia de detección precoz, ha subrayado en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

La ponencia señala que estos test rápidos de anticuerpos que ya se venden en farmacias tienen un rendimiento menor que las técnicas que se realizan en los laboratorios con sangre obtenida por venopunción.

"Con esto no se juega, esto no es motivo de autodiagnóstico: cuando uno tiene síntomas o contacto estrecho, tiene que desplazarse a la Sanidad pública" ha añadido antes de insistir en esta advertencia: "Quien piense que para hacer una prueba de autodiagnóstico puede pasar las navidades más tranquilo, se engaña".

17 millones de mascarillas

El Gobierno repartirá este miércoles y jueves 17 millones de mascarillas quirúrgicas a entidades locales y sociales con el fin de apoyar y proteger a las familias más necesitadas y a los colectivos más vulnerables.

Así lo ha anunciado la ministra de Política Territorial, Carolina Darias. En concreto, de los 17 millones de mascarillas, 7,2 irán destinadas a las entidades locales que colaboran con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), y 9,8 se repartirán a través de Cáritas, CERMI, Cruz Roja y, en algunas provincias, a través de la Red Europea de Lucha contra el Covid-19.

"Si unimos todo el reparto de mascarillas, se alcanzan los 55 millones de mascarillas entregadas por el Gobierno a lo largo de este año", ha zanjado Darias.