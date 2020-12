El Salud recomienda a los médicos no recetar los autotest de coronavirus

El Servicio Aragonés de la Salud ha recomendado a los facultativos que no se realice ningún tipo de pruebas serológicas para el diagnóstico de infección activa ni en personas con síntomas ni en asintomáticos. De esta manera, aconseja a través de una circular interna a los médicos de Atención Primaria de la sanidad pública no recetar los autotest de anticuerpos que han comenzado a llegar ya a las farmacias, y que se dispensan además únicamente con prescripción médica.

Los profesionales sanitarios ya trasladaron sus dudas y recelo ante estos test, ya que informan de si un paciente tiene anticuerpos, pero no de si está infectado. El propio ministro de Sanidad, Salvador Illa, recalcó hace unos días la necesidad de regular su uso e insistió en que pueden generar problemas de interpretación, además de dar una "falsa sensación de seguridad", algo que también trasladó la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica. Para Luis Miguel García, presidente de la Sociedad Aragonesa de Medicina de Familia y Comunitaria (Samfyc) y médico en el centro de salud de La Jota, estos test "no sirven como cribado". "Se necesita –dijo– historia clínica y criterios de síntomas". Algo en lo que coincidió Isabel Renales, la coordinadora del centro de salud Bombarda, quien añadió que "los test serológicos no están indicados para el diagnóstico de la infección": "Lo eficaz es un test rápido de antígenos o una PCR. Lo demás da lugar a muchas falsas sensaciones de tranquilidad si son negativos, y a la necesidad de acudir al centro de salud para confirmar con PCR si son positivos, con lo que volvemos a sobrecargar el sistema con pruebas no indicadas que acabarán retrasando el resultado de las que sí lo son".

Por otra parte, el Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza ha lanzado una campaña en redes sociales para concienciar sobre la importancia de no bajar la guardia frente al coronavirus y apelar a la responsabilidad con el lema ‘Regala unas Navidades seguras’. La institución colegial muestra su preocupación por que pueda haber una nueva ola tras las vacaciones y que sea, además, más virulenta que las anteriores y que podría poner al sistema de nuevo al borde del colapso. Además, recuerda que los profesionales sanitarios llevan meses trabajando con un nivel de estrés muy elevado.

Se amplía la vacuna antigripal

La Dirección General de Salud Pública actualizó ayer las instrucciones relativas a la vacunación antigripal de tal forma que, tras garantizarse la inmunización de las personas incluidas en los grupos de riesgo, desde los centros de salud se oferta a las personas mayores de 14 años que quieran recibirla, aunque no estuvieran incluidas en los grupos inicialmente establecidos, hasta que se agoten las dosis disponibles

Las coberturas de vacunación en estos primeros grupos han alcanzado un aumento considerable respecto a la campaña anterior. Con los datos disponibles hasta el momento, se han registrado ya 126.000 dosis más de vacuna que el año pasado por las mismas fechas: 194.000 en 2019 frente a 320.000 en 2020. Esto supone que se han administrado un 65% más de dosis, aumento que se da especialmente en personas jóvenes. Si se comparan las coberturas en mayores de 65 años, el incremento ha sido de 20 puntos, pasando del 50,9% al 70,9%. La presente campaña empezó el pasado 5 de octubre en centros residenciales y personal sanitario, para extenderse diez días después a otros colectivos y, desde esta semana, a la población general.