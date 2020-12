El Justicia de Aragón considera que la "familia" es mucho más amplia que lo que cabe en el libro de familia

El Justicia de Aragón, Ángel Dolado, ha emitido una nota informativa sobre el concepto de "familia" ante la proximidad de las fechas navideñas ya que los desplazamientos para ver a los seres queridos van a estar regulados por las autoridades sanitarias. La polémica retirada de la norma del término "allegados" ha hecho que la oficina del Justicia recibiera decenas de quejas ciudadanas, tal y como retrata el documento, de estas "familias" que quedarían fuera de los posibles traslados autorizados ya que hay numerosas relaciones no formalizadas desde el punto de vista jurídico.

Analizadas las citadas quejas ciudadanas, el Justicia ha trasladado al Gobierno de Aragón unas consideraciones sobre el concepto “familia” ya que estatutaria y legalmente, el Justicia de Aragón tiene como misión la defensa de los derechos individuales y colectivos de los aragoneses, y la tutela del ordenamiento jurídico aragonés.

Así, la serie de consideraciones que se pueden leer en el documento inferior, publicado por HERALDO, quiere evitar los malos entendidos sobre la interpretación de la normativa.

El Justicia explica en sus consideraciones que hay dudas ante la posibilidad de que el Gobierno de Aragón establezca solo "familia" como único título habilitante para trasladarse entre Comunidades entre el 23 y 26 de diciembre y del 30 de diciembre al 2 de enero. "El problema que se plantea es la falta de regulación del concepto de familia en el ordenamiento jurídico", explica.

Detalla que en el Código Civil no hay definición de "familia" y tampoco lo hay en el Derecho Foral de Aragón, salvo lo relacionado al matrimonio y sus obligaciones indicando que el Derecho Aragonés si utiliza el término "allegado" sin llegar a definirlo.

Explica que tampono hay una definición del concepto de "familia" en del Derecho Penal o en el ámbito tributario. Incluso introduce la definición de la RAE sobre familia para explicar que la falta de definición puede llevar a una situación de inseguridad a los ciudadanos.

Así añade que "si nos basamos en el concepto clásico de familia, como el que surge del matrimonio y da lugar a las relaciones de parentesco, o las personas inscritas en el registro de parejas estables" se genera un problema para aquellas parejas de hecho no formalizadas que son docenas y que han solicitado amparo al Justicia.

"Debemos partir de que el concepto de familia ha evolucionado a lo largo de los años"

Para el Justicia, la familia ha evolucionado a lo largo de los años, desde las personas que tienen lazos de sangre a un concepto más amplio basado en la libertad individual fundada en la Constitución que ha supuesto una ruptura con el sistema cláslco de familia (civil o canónica). Dolado añade que hoy en día hay diversos modelos de "familia" con situaciones muy diversas que no están reguladas por el Derecho y por eso añade que la ausencia de formalismo jurídico no puede suponer una merma de derechos de los ciudadanos por no estar en los registros.

Por eso el Justicia sugiere que la norma sobre los desplazamientos navideños deberá denterminar el concepto de "familia" o que lo sustituya por otros conceptos que consideren relaciones no formalizadas que suponen una realidad para las personas y se integren en las nuevas modalidades del cocnepto de familia.

Igualmente, el Justicia quiere aprovechar para hacer un llamamiento a todos los

aragoneses para que extremen las precauciones durante estos días tan señalados, pues

solo desde la prudencia y el sentido común, lograremos que a la vuelta no sea necesario

endurecer las medidas, ni lamentar la pérdida de nuestros seres queridos.