Los mejores memes de 'Among us'

'Fall Guys' y 'Among us', dos de los videojuegos estrella este verano, tienen una cosa en común: sus coloridos muñecos parecen adorables, pero en realidad no lo son tanto. Y solo quienes hayan jugado a ambos juegos saben la verdad.

Aquí una prueba de ello:

Pero mientras en 'Fall Guys' el objetivo es ser el primero en cada una de las pruebas propuestas por el videojuego, en 'Among us' la clave está en tu astucia. ¿Has jugado alguna vez al juego del asesino? En él, uno de ellos es elegido como homicida, otro como policía y todos los demás -a excepción de querer meter o no a otro personaje que pueda revivir a los muertos- son simples mortales. Pues bien, 'Among us' es algo parecido: algunos jugadores son elegidos como 'impostores' y pueden acabar con la vida del resto. El problema es que la denuncia y destape del presunto homicida se hace mediante foros de discusión y ahí cada uno debe sacar sus mejores armas para no ser descubierto o peor: aucsado sin motivos. Ojito, que se pueden romper amistades.

Y por supuesto, las rencillas no podían quedarse en los grupos, las redes han hecho cuenta de ello, rap incluido:

A pesar del éxito del juego, parece ser que la secuela ha quedado cancelada, al menos por el momento, aunque la compañía ha dejado abierta la puerta a mejoras y novedades en el juego original. A pesar del chasco que muchos usuarios se han llevado en Twitter, hay que mantenerse positivos: siempre nos quedarán los memes.

