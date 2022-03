Cuatro historias de mujeres aragonesas en pie de igualdad

Marisa González, pensionista: "Somos siempre las mujeres las que tenemos que perder, pero nos estamos espabilando"

Marisa González tiene 66 años y se jubiló hace un año. "Trabajé cosiendo en el textil. Lo dejé unos años porque en mi época teníamos los hijos y tenías que dejar de trabajar porque qué hacías con las criaturas. Si te las cuidaba alguien tenías que dar tu sueldo al que lo hacía", recuerda sobre el momento en el que inició su primer parón laboral, que luego ha notado a la hora de cobrar su pensión. Algunas mujeres seguían trabajando, pero una mayoría se iba. Cuando sus dos hijas "ya iban solas al colegio" volvió, pero como autónoma con un pequeño negocio junto a su marido porque cuando intentó incorporarse al mercado laboral "me llamaban de talleres, me hacían una prueba en la que les sacaba el trabajo y te decían 'ya te llamaré' y nunca lo hacían", cuenta. Entre las malas experiencias señala una de una entrevista de trabajo de soltera. "Cuando dije que me iba a casar, me dijeron, entonces, no. No me cogieron ya, luego tuve a las niñas y ya no trabajé hasta bastante después. >>>LEER MÁS