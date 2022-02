Los agentes sociales aragoneses piden medidas para hacer atractivos los sectores con empleo

Representantes de las patronales CEOEy Cepyme y de los sindicatos UGT y CC. OO. han dado este martes en las Cortes de Aragón una auténtica lección de coyuntura económica a diputados no precisamente acostumbrados a los consensos y, sin olvidar sus respectivas reivindicaciones, han coincidido en pedir medidas que permitan hacer atractivos sectores donde hay empresas que están reclamando personal cualificado, entre ellas una apuesta más firme por la Formación Profesional (FP).

Aurelio López de Hita, presidente de Cepyme, ha reseñado la contradicción de tener un mercado laboral con más de 60.000 personas en paro mientras que hay miles de puestos que no se cubren por falta de trabajadores cualificados. En su opinión, el problema está en el sistema educativo, por lo que ha urgido a «revitalizar la FP» como instrumento útil para hacer frente al problema. «Hay que intentar tener a personal formado para los puestos que la industria demanda, no lo que el sistema educativo quiera ofrecer», ha apuntado.

«La reorientación de la FP es fundamental», ha coincidido Daniel Alastuey, secretario general de UGT Aragón, «no tanto para obligar a que la gente vaya a una serie de profesiones, sino para tener un sistema que oriente a los jóvenes hacia donde hay más empleo». Hay trabajadores que no tienen una formación académica reconocida, pero sí práctica, añadió, por lo que «hacen falta mecanismos que reconozcan esa cualificaciones», ha señalado.

Estas declaraciones de Alastuey respondían a una de las preguntas planteadas por Ciudadanos, partido que –con el PP– solicitó la comparecencia de los representantes de los agentes sociales para hablar de la situación de la economía y el empleo en Aragón. Javier Martínez (Cs) ha pedido, en concreto, que dieran cuenta de las posibles políticas activas de empleo que puede impulsar el Ejecutivo autonómico para mejorar la situación.

«Hay que hacer atractivos los sectores donde hay demanda de empleo por parte de las empresas», ha apuntado por su parte Jesús Arnau, director general de CEOE Aragón, a modo de respuesta sobre lo que cree que hay que hacer para recortar la «altísima» tasa de paro juvenil. Arnau también ha llamado la atención sobre las dificultades de una economía como la local (y la nacional) en la que hay tantas empresas pequeñas, microempresas y autónomos, subrayada minutos antes por López de Hita. «La competitividad exige tamaño, no hay otra regla de tres», ha dicho. El representante de CEOE ha sacado de su fondo de armario una frase del ‘gurú israelí Eliyahu Goldratt, autor de ‘La Meta’, sobre la importancia de los datos en la actividad empresarial y en otras, expresada en una visita a Zaragoza: «Lo que no se mide no se puede mejorar».

La reforma laboral

Gran parte de las intervenciones se han centrado en la reforma laboral recientemente aprobada en el Parlamento por un voto de equivocación de un diputado del PP. «No es de nadie y es de todos», ha dicho del texto –que previamente habían pactado CEOE, Cepyme, CC. OO. y UGT– el secretario general de Comisiones en Aragón, Manuel Pina. «Es la mejor reforma laboral porque es la que hemos conseguido entre todos», ha señalado sobre un acuerdo que cree que ayudará a reducir la temporalidad en el empleo. Pina ha considerado que ha sido precisamente el exceso de los contratos temporales lo que ha impedido a muchos trabajadores formarse, por lo que prevé que a partir de ahora se ayude a resolver el problema de falta de mano de obra cualificada.

Más información El Gobierno y los agentes sociales acuerdan prorrogar un mes los ERTE vigentes

Los portavoces de todos los partidos han agradecido las palabras de los dirigentes de patronales y sindicatos y valoraron sus consensos, nada que ver con lo que ocurre en las Cortes, donde «se nos para el agua en la acequia por las diferencias ideológicas», según ha reconocido Javier Campoy, portavoz del PP en la comisión de Economía.