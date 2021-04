Estas son las deducciones autonómicas que los aragoneses pueden aplicar en su declaración de la Renta

Se deducen 500 euros por cada hijo nacido o adoptado durante el período impositivo. Se deducen 600 si la suma de las bases imponibles general y del ahorro, menos el mínimo del contribuyente y el mínimo por descendientes, no supera los 21.000 euros en declaración individual o 35.000 euros en declaración conjunta.

150 euros por el cuidado de personas pertenecientes a este colectivo que convivan con el contribuyente al menos durante la mitad del período impositivo. Se considera dependiente, a efectos de esta deducción, al ascendiente mayor de 75 años y al ascendiente o descendiente con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100, cualquiera que sea su edad. Para ser computable a efectos de esta deducción, la persona dependiente no debe obtener rentas anuales superiores a 8.000 euros, excluidas las exentas.

Son deducibles el 20 por 100 de las cantidades invertidas durante el ejercicio 2020 en este capítulo. El importe máximo de deducción será de 10.000 euros. Además, la participación del contribuyente en la sociedad objeto de la inversión no puede ser superior al 10 por 100 de su capital social, y las acciones suscritas deben mantenerse en el patrimonio del contribuyente durante un período de dos años como mínimo. Debe ser una entidad con domicilio social y fiscal, y no debe dedicarse a la gestión de un patrimonio mobiliario o inmobiliario como actividad principal. Además, esta deducción será incompatible con la deducción ‘Por inversión en la adquisición de acciones o participaciones sociales de nuevas entidades o de reciente creación’ y ‘Por inversión en entidades de la economía social’.

Se puede deducir el 5 por 100 de las cantidades satisfechas en el período impositivo por la adquisición o rehabilitación de la vivienda que constituya o vaya a constituir la vivienda habitual del contribuyente en Aragón. El contribuyente debe tener menos de 36 años para aplicar esta deducción, y solo será aplicable cuando el contribuyente no haya sido propietario de ninguna otra vivienda, haya constituido o no su residencia habitual. La vivienda debe estar en un municipio aragonés que tenga menos de 3.000 habitantes o, alternativamente, en una entidad local menor o en una entidad singular de población, que se encuentren separadas o diferenciadas de la capitalidad del municipio al que pertenecen.

Es deducible el 100 por 100 de las cantidades destinadas a la adquisición de libros de texto para los descendientes del contribuyente, si los libros han sido editados para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria . Lo mismo ocurre con el “material escolar” para Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. La adquisición de equipos informáticos usados en el aprendizaje escolar no tiene la consideración de material escolar a efectos de poder aplicar la deducción, a no ser que el centro de estudios haya optado por que el material curricular sea exclusiva y necesariamente en formato digital.

Se deduce el 10 por 100 de la cantidad satisfecha durante el ejercicio correspondiente , por el arrendamiento de la vivienda habitual vinculado a las operaciones de dación en pago, con una base máxima de deducción de 4.800 euros anuales. La deducción solo será aplicable en el caso de la adjudicación de la vivienda habitual en pago de la totalidad de la deuda pendiente del préstamo o crédito garantizado mediante hipoteca de la citada vivienda y siempre que, además, se formalice entre las partes un contrato de arrendamiento con opción de compra de la misma vivienda. La suma de la base imponible general y de la base imponible del ahorro de la declaración no debe superar los 15.000 euros en tributación individual o los 25.000 euros en tributación conjunta . Además, debe haberse formalizado el depósito de la fianza correspondiente al arrendamiento ante el órgano competente en materia de vivienda de la Comunidad Autónoma de Aragón.

13

Para mayores de 70 años

Se aplica una deducción de 75 euros por cada contribuyente de 70 o más años y obtenga rendimientos integrables en la base imponible general, siempre que no procedan exclusivamente del capital. Las ganancias patrimoniales que no derivan de transmisiones se considerarán rentas del capital a los efectos de determinar si se cumplen los requisitos para poder aplicar la deducción. La cantidad resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro de la declaración no debe superar los 23.000 euros en declaración individual o los 35.000 euros en declaración conjunta.