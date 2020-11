Últimas noticias sobre las pensiones: reformas, subidas y desgravaciones

El Congreso de los Diputados aprobó recientemente por mayoría las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo y rechazó todos los votos particulares de diversas formaciones políticas para cambiar el borrador resultante de meses de negociaciones. A partir de ahora, el texto aprobado marcará las futuras alteraciones del sistema público de pensiones en todas sus vertientes.

Lo más importante de este texto es que se vinculará nuevamente la subida de las pensiones al movimiento del Índice de Precios al Consumidor (IPC), para que los beneficiarios de las pensiones no pierdan poder adquisitivo. Además, se podrán elegir los mejores 25 años de cotización para calcular la pensión, un sistema que recuerda a la de algunas competiciones deportivas como los saltos de esquí, en los que se eliminan las notas más altas y más bajas de los jurados de estilo. También se desincentiva la jubilación anticipada, se busca que las pensiones de viudedad no discriminen a las parejas sin vínculo matrimonial previo y se persigue que los autónomos coticen por sus ingresos reales. Esta aprobación da seguimiento a una serie de medidas encaminadas a mejorar la totalidad de las retribuciones pensionistas.

Subida de las pensiones

A finales de octubre, el Ministerio de Hacienda reveló que en el anteproyecto de los Presupuestos Generales del Estado (que sería aprobado a principios de noviembre) se incluía un alza del 0,9% de las pensiones públicas, con arreglo al IPC y no al salario mínimo interprofesional, como pretendían algunos grupos. Para las pensiones no contributivas se contempla un alza del 1,8%. Las pensiones máximas podrían duplicar esa subida, hasta los 18 euros mensuales, mientras que las mínimas se quedarían entre 4 y 6 euros más.

Más novedades

Las pensiones de jubilación, las más numerosas, llegarán a partir del próximo 1 de enero a 1.177 euros de media, algo más de 10 euros por encima de la media actual. Las de viudedad suben 6,5 euros mensuales hasta 734 euros (con cargas familiares, 798, 7,3 euros más que ahora), y las no contributivas llegan a los 402,72. La pensión mínima de incapacidad permanente por gran invalidez se elevará hasta los 1.276,5 euros, y la de incapacidad absoluta con cónyuge a cargo subirá será de 851 euros mensuales. El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) se utiliza en España como referencia para la concesión de ayudas y subvenciones desde 2004, y tras muchos años sin subidas crecerá ahora un 5% para situarse en los 564,73 euros

Jubilarse y percibir el 100%

Hasta final de año se puede obtener este beneficio si se tienen 65 años y se ha cotizado al menos 37 años. Para quienes no lleguen a esos 37 años cotizados se exige contar al menos con 15 años de aportes, dos de ellos en los 15 años previos a la solicitud de jubilación. Si no se llega a los 65 años de edad y se busca la jubilación anticipada, no se cobrará el 100% de pensión; las reducciones dependerán del número total de años cotizados.

Desgravaciones y planes individuales

El Gobierno también incorporó al proyecto presupuestario aprobado hace tres semanas un recorte -de los 8.000 actuales a los 2.000 euros de aportación máxima- en los planes de pensiones individuales con derecho a deducción en el IRPF. El apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1/2002, que aprobaba la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, marcaba ese límite de 8.000 euros. En los planes de empresa, se sube la aportación máxima de 8.000 a 10.000 euros.

Compensaciones por bajas de maternidad o paternidad

Se contempla la inclusión en la hoja de vida laboral de coeficientes compensatorios a periodos sin cotizar tras tener o adoptar hijos, que elevarán el importe de la pensión cuando llegue la jubilación.

Última hora sobre las pensiones.