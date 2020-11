Diferencias entre pensiones contributivas y no contributivas

Las pensiones en España se dividen en dos grandes grupos: contributivas y no contributivas. Cada tipo responde a muchos factores, desde la trayectoria laboral de cada persona a sus circunstancias individuales fuera del entorno laboral. Las pensiones contributivas están relacionadas con la edad y el tiempo cotizado a la Seguridad Social; se exige un mínimo de 15 años para conseguir el 50% de la base reguladora de este ingreso, pero para cobrar el 100% hay que sumar 37 años cotizados y tener más de 65 años. Las no contributivas dependen de la situación de cada persona y de su nivel de ingresos, por lo que están más relacionadas con casos de necesidad.

Requisitos de las no contributivas

En este último supuesto, las condiciones fundamentales que deben darse para recibir una pensión no contributiva son las siguientes:

No tener ingresos suficientes para vivir con la mínima dignidad. Se marca una renta mínima para este supuesto de 5.538,4 euros anuales.

No haber cotizado los 15 años mínimos para recibir la contributiva.

La máxima pensión no contributiva es de 5.538,4 euros al año, y la mínima el 25% de esa cantidad, 1.384,6 euros. En cuanto a la gestión de estas pensiones, se reparte entre el Ministerio de Trabajo para las contributivas a las comunidades autónomas que tienen transferidas las funciones y servicios del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).

Si se aspira a la pensión no contributiva de jubilación hay que superar los 65 años y haber residido al menos 10 años en España el último medio siglo, incluyendo los dos previos a la solicitud. En el caso de aspirar a la pensión no contributiva por invalidez, hay que ser mayor de edad, no tener más de 65 años, acreditar una invalidez igual o superior al 65% y haber vivido al menos cinco en España, incluyendo los dos previos a la solicitud. También hay pensiones no contributivas de viudedad, orfandad y conexión familiar.