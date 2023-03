Quejas por las esperas en el exterior de los centros de salud para hacerse análisis: "Las salas están vacías"

A las 8.00 de la mañana, a las puertas de varios centros de salud de Zaragoza, decenas de personas esperan pacientes en la calle a ser llamados para hacerse un análisis de sangre. "Por las mañanas sopla el cierzo y hace bastante frío, y choca ver que dentro del centro, junto a la sala de extracciones y recogida de muestras, hay una sala con calefacción y 50 sillas vacías en las que seguramente estas personas estarían más cómodas, evitando exponerse a contraer un enfriamiento o, peor aún, una gripe", manifiesta José Antonio Martínez, vecino de Las Delicias, quien plantea en una carta enviada a este diario que los pacientes puedan aguardar su turno dentro del ambulatorio, una medida -dice- que "no costaría un céntimo", y que a su juicio contribuiría, especialmente en invierno, a mejorar la calidad de la atención a personas mayores y vulnerables.

Desde el Foro Aragonés del Paciente reconocen que esta situación es extrapolable a varios centros de salud de Zaragoza, si bien por el momento no han recibido quejas formales ni ven claro una solución, ya que depende -dicen- de cómo esté configurado cada centro. "Tengo referencia del mío, que es el Centro de Salud de Rebolería, y pasa exactamente igual. El problema que tienes aquí es que las extracciones las hacen en la planta baja, y donde se hacen no hay ninguna sala de espera, por tanto toda la gente que necesita acceder para hacerse análisis no tienen sitio dentro", explica Javier Arreondo, presidente de esta entidad, que ve otro problema en dejar que todo el mundo aguarde su turno dentro del ambulatorio.

"Depende mucho de cada centro... En Las Fuentes Norte, por ejemplo, sí que tienen salas de espera y consultas en la planta baja, pero si juntan unos con otros, el cacao que se organizaría sería bueno... ¿Que se podría hacer de otra manera? Podría ser. El problema es que cada uno se acuerda cuando pasa frío, y que igual lo que vale para un centro no vale para otro. En Rebolería desde luego sería impensable porque en la misma planta baja tienes admisión, extracciones, enfermería, el médico de urgencias… El problema es que te puedes encontrar con que las salas están vacias pero si empiezan consultas en un momento dado se llenarán también", indica este zaragozano, que plantea una solución intermedia a tener en cuenta.

Fila en el Centro de Salud Rebolería para analíticas este viernes. P. B. P.

"Las personas vulnerables, como los mayores, tendrían que tener acceso preferente. Me canso también de ver mujeres embarazadas en un estado de gestación bastante avanzado haciendo fila, no es lógico"

"Pienso que las personas vulnerables, como los mayores, tendrían que tener acceso preferente. Me canso también de ver mujeres embarazadas en un estado de gestación bastante avanzado haciendo fila, no es lógico. A lo mejor estas personas vulnerables sí que sería oportuno que pasaran antes o tuvieran otro acceso distinto, pero implicaría reorganizar todo el acceso de extracciones y pacientes", explica el presidente del Foro Aragonés del Paciente, quien señala que esta cuestión se podría abordar en los consejos de salud de zona, pues "tienen un papel importante".

En el centro de salud de La Jota

"Te hacen esperar en la puerta provocando filas y no entendemos por qué. La covid ha pasado, y no sabemos si esto es una aplicación muy restrictiva del protocolo"

Coincide con él Juan Andrés Pinilla, miembro del consejo de salud de La Jota y de la comisión de salud de la FABZ, quien asegura haber sufrido también este problema al ir a hacerse análisis de sangre en su ambulatorio. "Las etiquetas, en vez de darlas en el mostrador de admisión que siempre había una ventanilla habilitada de 8 a 9.30, las están entregando ahora en la puerta del centro, y cuando vamos todas las personas a hacernos una analítica a primera hora, a los que vienen sin etiqueta los paran en la puerta para buscarlos en el listado, etc. Esto provoca que se formen filas cuando a su vez viene gente a primera hora a pedir cita. Hay quienes piensan que la cola es para poder entrar en el centro, porque no hay advertencias", explica Andrés, que no comprende por qué en el centro de salud de La Jota se ha puesto "este nuevo formato", siendo que antes estaba perfectamente diferenciada la fila de analíticas de sangre de la de aquellos que venían a informarse, pedir cita o entregar algún papel.

"Lo han hecho restrictivamente en la puerta provocando filas y no entendemos por qué. La covid ha pasado y no sabemos si esto es una aplicación muy restrictiva del protocolo o si ha cambiado, pero nos ha empezado a llegar noticia de que en otros centros está pasando lo mismo. La fila de 5 o 10 personas que se podría formar dentro del centro de salud, se está formando en la calle y el problema es la gente mayor que va con su bastón y tienen que estar continuamente de pie esperando a que les toque", lamenta este usuario, acerca de una situación que afecta a los pacientes, pero también a los sanitarios. "Si dijeras que estamos en el mes de junio... pero hay días, sobre todo por las mañanas, que sigue haciendo frío. Es una situacion incomprensible que perjudica también al personal que está allí fuera con unos listados, sin atril ni mesa ni nada... y con otro montón de papeles que son las etiquetas que tienen que dar a la gente. Si viene una volada de aire, a ver qué pasa", se pregunta Andrés, que es miembro del consejo de salud de La Jota, además de pertenecer a la comision de salud de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ).

A su juicio, la solución en este centro de la margen izquierda, que cuenta con tres puertas de acceso, pasaría por habilitar un punto de entrada para extracciones de manera que no se formase tanta fila a primera hora y se evitasen así confusiones. Del mismo modo, vería con buenos ojos que se atendiera de manera preferente a vulnerables, como proponen desde el Foro Aragonés del Paciente. "Eso es tan sencillo como que cuando el médico te diera la cita, te marcase como vulnerable en el protocolo o en el volante que te dan para hacer la analítica o que la gente que está fuera esperando a que le toque, pudiera esperar dentro... Hay gente que reacciona mal, porque estamos hartos de tanta fila y tanta cita previa. Si las medidas covid ya están flexibles, ¿por qué no se cambia el protocolo?", se pregunta Andrés.

Desde el departamento de Sanidad explican que se trata de una "cuestión de espacio" más que de normativa covid, que ya dejó de implementarse en los centros a este respecto por la mejora de la situación sanitaria. "Sucede sobre todo en centros pequeños; en aquellos que cuentan con un hall más grande, la gente normalmente espera dentro", añaden.

Hay problemas "más graves"



Fuentes consultadas de la FABZ coinciden, no obstante, en que hay problemas "más graves" que la espera en el exterior de algunos centros de salud para realizarse analíticas. Eva Sastrón, miembro del consejo de salud de la La Magdalena, recuerda que durante la pandemia, "cuando no se podía esperar dentro", se planteó colocar en el centro de salud de Rebolería unos túneles fuera, de manera que la gente estuviera protegida de las inclemencias del tiempo. "Pero entre que se pidió permiso al Salud y se consiguió el dinero para la inversión, se acabó la pandemia. Como la burocracia es así, no dio tiempo a hacerlos", confiesa.

"Las quejas más habituales son que 'no me cogen el teléfono' o 'me cogen siempre tarde', 'la app no funciona' o 'con internet no hay quién se aclare'''

En cualquier caso, a día de hoy, asegura que los tiempos de espera "no son muy grandes" en este centro del Casco Histórico, y en cuanto se puede se va dando acceso. "Hay problemas bastante más graves que este", asegura en alusión a las demoras en Atención Primaria y la falta de profesionales.

La misma opinión comparte José Luis Zúñiga, presidente de la Asociación de Vecinos Manuel Viola, que engloba a cuatro centros de salud del barrio de Las Delicias: Delicias Norte, Bombarda, Delicias Sur y Univérsitas. Cuenta que en los cuatro ambulatorios de este distrito, el más poblado de Zaragoza, los pacientes que acuden a hacerse analíticas deben esperar fuera en la calle a que les llamen. "Vivo enfrente de Univérsitas, y estos días de frío que hemos pasado, daba un poquito de pena verlos ahí fuera… Sin embargo, estuve hace poco en Delicias Sur, y fueron seis o siete minutos lo que me tocó estar fuera. ¿Qué ocurre? Que si vas diez minutos antes, que lo hacemos todos para ver si nos cuelan, al final estás esos diez más los diez de después. Pero en mi opinión, me parece exagerado quejarse cuando hay problemas más importantes", asegura este representante vecinal. En su opinión, estas situaciones que se vienen dando contribuyen a la prevención de enfermedades infecciosas, y apunta que en muchos casos se soluciona con la buena voluntad de los sanitarios. "Creo que en personas mayores que están un poco fastidiadas, seguro que si se lo dice a la enfermera o al celador de la entrada de estos centros, le dejan esperar dentro. Es verdad que hay gente para todo, pero normalmente te resuelven estos problemas", afirma Zúñiga, quien añade por el contrario otras afecciones a su juicio más graves. "Las quejas más habituales son que 'no me cogen el teléfono', que 'me cogen siempre tarde', 'la app no funciona' o 'con internet no hay quién se aclare'. Y eso lo podemos resolver sobre la marcha en la asociación, pero mientras no mejoren la asistencia, no pongan más médicos de Atención Primaria y más enfermeras, tendremos horarios largos de espera", lamenta este zaragozano.

"Con frío, cierzo y un bastón, no me parece nada bien que tengan que estar en la calle sin un sitio para sentarse, aunque sean cinco minutos"

Por su parte, María Luisa García, responsable de la Comisión de Mayores de la FABZ y vicepresidenta de esta entidad, coincide con Zúñiga en que "vuelve a ser un horror" pedir cita con el médico de cabecera y denuncia que se ha pasado de tener una demora media de una semana de espera -lo cual ya era gravoso en Atención Primaria- a ocho y diez días en algunos centros. "La 'app' funciona muy mal. Te da para 15 días y no te permite cancelar, con lo cual los médicos tienen unos huecos que no están utilizando, y eso genera unos retrasos tremendos. Además, nos parece una incongruencia que el médico deba gastar una tercera parte de su tiempo en burocracia", critica esa usuaria, que es también la responsable de la red estatal de mayores de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV). Respecto al tema de las esperas en la calle para analíticas en diferentes centros de salud de Zaragoza, García se muestra totalmente en contra y aboga por buscar otras vías. "Con frío, cierzo y un bastón, siendo que mucha gente mayor puede tener que ir frecuentemente al sintrom, no me parece nada bien que tengan que estar en la calle sin un sitio para sentarse, aunque sean cinco minutos. Lo correcto sería que hubiera un trato preferente para gente con movilidad reducida, por edad, mujeres embarazadas y niños, y no me cabe en la cabeza otro protocolo", concluye García.

Desde la consejería de Sanidad reiteran que en estos momentos no se están llevando a cabo protocolos covid que impliquen tener que esperar fuera, y que en los centros mencionados será una cuestión organizativa "por temas de espacio". En cualquier caso, indican: "el procedimiento a seguir es que la entidad que tenga conocimiento de estas quejas las plantee en cualquier reunión, no solo en el consejo de salud global, sino en el de sector, que se celebran periódicamente y para eso están estos organismos", sentencian.