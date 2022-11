Colapso en las Urgencias de Huesca con un paciente cada dos minutos

La epidemia de virus respiratorios está llevando a los centros de salud de la ciudad de Huesca y al Hospital Universitario San Jorge al límite. El número de casos se ha ido incrementando en las últimas semanas llegando a picos de hasta 180 pacientes en una sola tarde (de 17.00 a 23.00) en el Punto de Atención Continuada de Pirineos, lo que supone uno cada dos minutos, a los que hay que sumar los domicilios.

"Hay una epidemia tremenda de catarros, gripes y virus respiratorios en general. Viene gente de todas las edades, pero sobre todo gente joven. Hay muchos niños de guardería y de colegios con tos, mocos y fiebre. No son cuadros graves pero son una barbaridad y los compañeros están sobrepasados", alerta Ramón Boria, médico de Familia en el centro de salud de Los Olivos y delegado en Huesca del sindicato Cemsatse.

La saturación se extiende también a la actividad diaria de los centros de salud. Y es que pese a los cambios organizativos anunciados por Sanidad para acortar los días de espera, los oscenses siguen sufriendo demoras importantes para conseguir una cita presencial con su médico de cabecera. Este martes, el primer hueco en algunos facultativos de Pirineos era de 9 días, en el Perpetuo Socorro de 8 y en Los Olivos de 6. En Enfermería, tanto en Los Olivos como en el Perpetuo había citas para el día siguiente pero en Pirineos había que esperar hasta 5 días.

Por todo ello, desde el Cemsatse reclaman un refuerzo de médicos de Primaria. Actualmente el PAC de Pirineos, que cubre Huesca y muchos pueblos del entorno, está atendido por cuatro facultativos por la tarde y tres a partir de las 22.00. "Hay mucha más sobrecarga que durante la pandemia del covid porque como las personas no tienen accesibilidad al médico de cabecera al estar las agendas llenas, no les queda otra que ir a Urgencias porque allí no hay que pedir cita", subraya Boria.

El colapso de los centros está repercutiendo también en las Urgencias del Hospital San Jorge, que en los últimos días ha llegado a atender a 130 pacientes, un 15% más que la media.