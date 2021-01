Las restricciones en Zaragoza para San Valero: de los horarios a las reuniones de amigos y familiares

El día del patrón de Zaragoza ya está aquí. Una fiesta rosconera y ventolera que alegra a la ciudad cada año, y que aún pudo celebrarse sin restricciones en 2020, gracias al hecho de ser una de las más tempraneras del año. Con el día de San Valero se construye además un pequeño puente laboral y escolar en este 2021, al caer en viernes. No obstante, en esta ocasión los zaragozanos residentes de la capital provincial no podrán aprovechar la coyuntura para desplazamientos a otras localidades, debido a la situación de confinamiento perimetral establecida el pasado 16 de enero, y que estará vigente hasta el próximo 15 de febrero si no llega un descenso significativo de los contagios y hospitalizaciones por la covid-19. Además, la comunidad sigue en el nivel de alerta tres agravado.

Habrá controles de la Guardia Civil en las principales salidas de la ciudad, y será necesario que cada pasajero del vehículo sometido a inspección porte una autorización para su desplazamiento, ya sea de índole laboral o de salud. Huesca, por ejemplo, está desconfinada desde este viernes por el descenso de la incidencia acumulada de casos por debajo de los 250.

Medidas frenar la curva de contagios por el coronavirus en Zaragoza

San Valero será, por tanto, un festivo muy diferente este año con estas restricciones:

1. Reuniones sociales

Se limitan las reuniones a un máximo de cuatro personas, salvo convivientes, ya sea en espacios públicos o privados.

2. Confinamientos perimetrales en Zaragoza



No se permite salir ni entrar en la capital hasta el 15 de febrero de 2021 sin llevar una declaración responsable que acredite el motivo del desplazamiento y solo por estos motivos:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar. Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

3. Medidas en bares, restaurantes cultura y deportes

El cierre de las actividades no esenciales en Aragón es a las 18.00, con las excepciones de horario para cultura y deportes. Es decir, los espectáculos que se inicien antes de la hora del cierre de las actividades no esenciales podrán finalizar antes de que comience el toque de queda. En el sector de la cultura, los cines, teatro y auditorios deberán tener un aforo del 50%.

Sigue vigente la prohibición de fumar en las terrazas. El aforo en la hostelería debe ser de un 30% en el interior y un 50% en las terrazas. Además, cada mesa podrá ser ocupada por cuatro personas. Está prohibido el consumo en barra.

El horario límite de comida de encargo es a las 22.00.

4. Toque de queda

El toque de queda en la capital sigue comenzando a las 22.00 y terminando a las 6.00. Durante el periodo comprendido entre las 22.00 y las 6.00, las personas únicamente podrán circular por las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades:

Adquisición de medicamentos, productos sanitarios y otros bienes de primera necesidad.

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urgencia.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Retorno al lugar de residencia habitual tras realizar algunas de las actividades previstas en este apartado.

Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Repostaje en gasolineras o estaciones de servicio, cuando resulte necesario para la realización de las actividades previstas en los párrafos anteriores necesidad.

