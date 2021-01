Mascarillas FFP3, las que mejor protegen según Simón: eficacia, precios y dónde comprarla

Entre los especialistas hay bastante unanimidad acerca de las mascarillas. Las de rejilla, que muchos usan simplemente para evitar sanciones, no sirven para nada y son, por tanto, un peligro potencial para el portador y quienes le rodean por la falsa sensación de seguridad que generan. Las higiénicas son reglamentarias y eficaces si tienen la certificación UNE, pero no son técnicamente un producto sanitario; su efectividad en la protección de quien las lleva no es alta, un 72%, y sirven más bien para frenar los aerosoles que podrían contagiar a otros. La capacidad de filtrado de las quirúrgicas es mayor de dentro afuera, el 99%, pero el 94% al 95% de efectividad que garantizan las FFP2 en ambos sentidos las hace más aconsejables; también se comercializan con la nomenclatura KN95, y sí protegen del contagio, además de impedir que quien las elija para salir a la calle o usarlas en lugares públicos pueda ocasionar un contagio a otros.

Sin embargo, y aunque ha reconocido que la protección de las FFP2 es más que suficiente, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, dijo que la mascarilla FFP3 es "la más eficaz" cuando una persona quiere protegerse a sí misma, recordando además que siempre hay que mantener el resto de las medidas personales que se deben aplicar.

La mascarilla FFP3 es un Equipo de Protección Individual (EPI) y está recomendada para "quienes cuiden o estén en contacto con personas sintomáticas o positivos por covid-19. Su eficacia de filtración es del 98% y proteger tanto al portador como a quienes lo rodean, siempre que no lleven válvula. En cuanto a la duración de la protección de las mascarillas FFP3 no reutilizables, por lo general, solo pueden emplearse una vez o en 'un turno de trabajo' (de cuatro a ocho horas), al igual que las FFP2 y FFP1.

Dónde comprar las mascarillas FFP3 y a qué precio

Las FFP3 se pueden comprar en farmacias, parafarmacias, tiendas especializadas y grandes superficies; lo mismo ocurre con las FFP2 y FFP1. Las quirúrgicas se venden empaquetadas en cualquier establecimiento; en las farmacias se pueden vender sueltas y sin empaquetar, siempre que lo hagan en un formato que garantice su protección frente a la contaminación antes de su uso.

Cada mascarilla FFP3 vale entre tres y cinco euros de media; la FFP2 varía entre uno y tres, y las quirúrgicas en paquetes salen a poco más de 20 céntimos la unidad.

